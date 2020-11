28年前今天 Simon誕生改變全世界

前一陣子,美國網友上傳了視頻,不同人拿着iPhone,詢問語音助手Siri:「美國總統幾歲了?」(How old is the President?),或者:「美國總統多年輕了?」(How young is the President?),Siri都會回答:「賀錦麗於1964年10月20日出生,現年56歲。」不少人將自己的測試視頻傳到網上,引來更多人測試。不知道為何Siri在拜登仍未上任而且健在時,會這樣回答,但答案現已被糾正為特朗普歲數資料。

人工智能,令我們獲得以前從沒有過的體驗,但人工智能在學習人,人都有錯,人工智能似乎也不能盡信。現今世代沒有智能手機跟身,好像不能生活似的,電話日新月異,想換電話的朋友,不知道一天心思思多少次?思緒不寧,翻來覆去的。曾經有研究說,智能手機用戶平均每天按手機2,600多次,真假不必考究,然而有一個說法需要正名,就是Android手機甚至iPhone手機,都不是世界上最早的智能電話(Smartphone)。

1992.11.23 首部智能手機面世

28年前今天(11月23日),世界上第一部可觸屏(touchscreen)智能手機,在美國拉斯維加斯著名的電腦展COMDEX首次與大家見面,它的名字是Simon。

Simon是由國際商業機器(IBM)和當年仍運作的電訊公司BellSouth共同研發,融合移動電話(cell phone)和個人數碼助理(personal digital assistant),賣點是可以收發電子郵件。同時擁有傳真、日曆、記事本、通訊錄、世界時鐘、計算機及遊戲等功能。不過,這些應用當年沒有被稱為「應用程式」,而是稱作「功能」,當年亦未有應用程式可供下載。這些內置的「功能」,為今天現代智能手機鋪下道路。

Simon重約500克,具備4.5吋長顯示屏,用戶使用手指或手寫筆在屏幕上觸控操作,觸屏方式打電話,屏幕鍵盤輸入文字,加上配有記憶卡插槽,在當時造成轟動,20多年前,一部具備這些功能的隨身手機已儼如奇迹,1994年8月,Simon在美國正式開售,標價1,099美元,另有上台價899美元,相當於今天逾1,400美元,要同BellSouth簽兩年合約。它沒有像iPhone或Android手機那樣受歡迎,半年賣出大約5萬部。20多年前的美國,流動電話服務質量參差,且價格不便宜,即使擁有昂貴的Simon,並不表示打電話訊號就特別好,Simon備有一條電話綫,可以用來連接標準電話插座,變回撥打更可靠、更便宜的固定電話,聽落幾搞笑。此外,Simon有個大缺點,就是電池應用只能維持約1小時,據說這個正是致命傷,銷售額不能再提升。

當時IBM本身要進行公司「減磅」,而BellSouth則投放更多資源在流動電話訊號網絡的建設,種種原因加起來,IBM及BellSouth逐漸喪失對發展Simon的興趣。Simon面世15年之後,直到2007年,iPhone才掀起一場徹底的智能手機革命。

世事常變,COMDEX展覽今天都已經停辦,Simon在一代又一代人之後亦逐漸被遺忘。在信息科技時代裏,一切都變得更快,身邊資訊太快太多,讓人們失去了對做人最基本修養的重視。多年前有一位美國媽媽,在兒子13歲生日那天,給孩子買了一部iPhone,同時給兒子寫了一封信,定下18條用機規定,表示如果兒子做不到會收回手機。在這裏節錄分享一下部分主要內容,讓大家思考如何讓小朋友使用手機。

美國媽媽 為兒定18條用手機規條

首先這位媽媽要求,在任何時候都有權知道手機密碼,13歲孩子屬未成年,作為家長應該享有孩子秘密的知情權,此時隱私權應小於知情權。她又規定兒子接聽電話時,要注意禮貌,如果來電顯示是媽媽或爸爸,一定要接電話。如果需要和別人通過手機聯繫,能打電話就別發短訊,這是溝通基本技巧。這位母親又規定,如果手機壞或丟了,兒子必須對維修或者購買新手機費用負責,涉及責任意識。

規定還包括,在公共場合要麼關機,要麼調成靜音,特別在餐廳、戲院或者和別人說話時,她要求兒子成為一個非常懂禮貌的人,不要因為一部手機改變自己。不能用手機拍攝過多圖片或視頻,其實根本沒必要把生活中每一件事都記錄下來,好好過自己生活,這些都會存在人的記憶裏面。

她建議兒子盡量下載一些新穎或者經典樂曲,不要和同齡人一樣聽相同東西,由於上網方便,這一代人對音樂的接觸要比人類歷史上任何一代都方便,所以她希望兒子拓寬視野。不過,她要求不要當低頭族,要對現實生活充滿興趣,注意身邊事情,傾聽小鳥叫聲,和陌生人談話,要對現實世界好奇,並主張不要被手機綁架,學着過一種不帶手機的生活。

這些不僅是一個母親約束孩子使用手機的規矩,而是從做人到做事的教育理念。Simon是人類一個里程碑,希望不是人類成為其奴隸,如此可悲。