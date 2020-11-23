28年前今天 Simon誕生改變全世界

前一陣子，美國網友上傳了視頻，不同人拿着iPhone，詢問語音助手Siri：「美國總統幾歲了？」（How old is the President？），或者：「美國總統多年輕了？」（How young is the President？），Siri都會回答：「賀錦麗於1964年10月20日出生，現年56歲。」不少人將自己的測試視頻傳到網上，引來更多人測試。不知道為何Siri在拜登仍未上任而且健在時，會這樣回答，但答案現已被糾正為特朗普歲數資料。

人工智能，令我們獲得以前從沒有過的體驗，但人工智能在學習人，人都有錯，人工智能似乎也不能盡信。現今世代沒有智能手機跟身，好像不能生活似的，電話日新月異，想換電話的朋友，不知道一天心思思多少次？思緒不寧，翻來覆去的。曾經有研究說，智能手機用戶平均每天按手機2,600多次，真假不必考究，然而有一個說法需要正名，就是Android手機甚至iPhone手機，都不是世界上最早的智能電話（Smartphone）。

1992.11.23 首部智能手機面世

28年前今天（11月23日），世界上第一部可觸屏（touchscreen）智能手機，在美國拉斯維加斯著名的電腦展COMDEX首次與大家見面，它的名字是Simon。

Simon是由國際商業機器（IBM）和當年仍運作的電訊公司BellSouth共同研發，融合移動電話（cell phone）和個人數碼助理（personal digital assistant），賣點是可以收發電子郵件。同時擁有傳真、日曆、記事本、通訊錄、世界時鐘、計算機及遊戲等功能。不過，這些應用當年沒有被稱為「應用程式」，而是稱作「功能」，當年亦未有應用程式可供下載。這些內置的「功能」，為今天現代智能手機鋪下道路。

Simon重約500克，具備4.5吋長顯示屏，用戶使用手指或手寫筆在屏幕上觸控操作，觸屏方式打電話，屏幕鍵盤輸入文字，加上配有記憶卡插槽，在當時造成轟動，20多年前，一部具備這些功能的隨身手機已儼如奇迹，1994年8月，Simon在美國正式開售，標價1,099美元，另有上台價899美元，相當於今天逾1,400美元，要同BellSouth簽兩年合約。它沒有像iPhone或Android手機那樣受歡迎，半年賣出大約5萬部。20多年前的美國，流動電話服務質量參差，且價格不便宜，即使擁有昂貴的Simon，並不表示打電話訊號就特別好，Simon備有一條電話綫，可以用來連接標準電話插座，變回撥打更可靠、更便宜的固定電話，聽落幾搞笑。此外，Simon有個大缺點，就是電池應用只能維持約1小時，據說這個正是致命傷，銷售額不能再提升。

當時IBM本身要進行公司「減磅」，而BellSouth則投放更多資源在流動電話訊號網絡的建設，種種原因加起來，IBM及BellSouth逐漸喪失對發展Simon的興趣。Simon面世15年之後，直到2007年，iPhone才掀起一場徹底的智能手機革命。

世事常變，COMDEX展覽今天都已經停辦，Simon在一代又一代人之後亦逐漸被遺忘。在信息科技時代裏，一切都變得更快，身邊資訊太快太多，讓人們失去了對做人最基本修養的重視。多年前有一位美國媽媽，在兒子13歲生日那天，給孩子買了一部iPhone，同時給兒子寫了一封信，定下18條用機規定，表示如果兒子做不到會收回手機。在這裏節錄分享一下部分主要內容，讓大家思考如何讓小朋友使用手機。

美國媽媽 為兒定18條用手機規條

首先這位媽媽要求，在任何時候都有權知道手機密碼，13歲孩子屬未成年，作為家長應該享有孩子秘密的知情權，此時隱私權應小於知情權。她又規定兒子接聽電話時，要注意禮貌，如果來電顯示是媽媽或爸爸，一定要接電話。如果需要和別人通過手機聯繫，能打電話就別發短訊，這是溝通基本技巧。這位母親又規定，如果手機壞或丟了，兒子必須對維修或者購買新手機費用負責，涉及責任意識。

規定還包括，在公共場合要麼關機，要麼調成靜音，特別在餐廳、戲院或者和別人說話時，她要求兒子成為一個非常懂禮貌的人，不要因為一部手機改變自己。不能用手機拍攝過多圖片或視頻，其實根本沒必要把生活中每一件事都記錄下來，好好過自己生活，這些都會存在人的記憶裏面。

她建議兒子盡量下載一些新穎或者經典樂曲，不要和同齡人一樣聽相同東西，由於上網方便，這一代人對音樂的接觸要比人類歷史上任何一代都方便，所以她希望兒子拓寬視野。不過，她要求不要當低頭族，要對現實生活充滿興趣，注意身邊事情，傾聽小鳥叫聲，和陌生人談話，要對現實世界好奇，並主張不要被手機綁架，學着過一種不帶手機的生活。

這些不僅是一個母親約束孩子使用手機的規矩，而是從做人到做事的教育理念。Simon是人類一個里程碑，希望不是人類成為其奴隸，如此可悲。