港應力拓RCEP新機遇 鞏經貿金融物流樞紐地位

區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）日前正式簽署，為東亞地區以至世界經濟發展注入嶄新動力。香港作為國際經貿樞紐，不僅能從中受益，長遠若能加入成為RCEP成員，更將有助開拓更龐大經貿發展空間，進一步鞏固香港作為內地與東亞地區經貿往來的橋樑角色。

主動爭取加入RCEP 更靈活布局

RCEP涵蓋東盟十國、中國內地、日本、韓國、澳洲及新西蘭共15個國家，經濟規模高達25萬億美元，經濟總量和貿易總量分別佔全球達3成。這個全球最大自由貿易區的誕生，將有利深化區內貿易和投資往來合作，有助內地更全面對外開放，進一步與國際貿易投資規則接軌。RCEP更鞏固內地在區域產業供應鏈中的地位，助力國家形成國內國際雙循環新發展格局。

有關協定將致力降低關稅和市場准入門檻，包括消除65%區內貿易貨品關稅和配額，其他關稅和限制亦將在未來20年內逐步解除，最終覆蓋超過9成商品，加上海關程式的簡化和其他貿易便利化措施，RCEP將大幅促進區域貿易與投資增長。據估計，2025年，RCEP可望帶動成員國出口增長10.4%。香港跟東盟已簽署了自貿協定，與其餘5個成員國亦有緊密的經貿往來聯繫，RCEP把東亞區域經貿的餅進一步做大，香港作為亞太貿易中心將會得到莫大裨益。

RCEP亦有助香港構建更完備的貨物供應鏈，進一步提升作為全球採購與供應鏈管理中心的地位。RCEP成員國涵蓋供應鏈上中下游，協議降低貿易壁壘和投資門檻，可讓地區生產網絡更加緊密聯繫。香港在供應鏈管理方面擁有豐富經驗，近年不少香港廠家把部分生產綫由內地遷移至東盟等國家，隨着RCEP簽署生效，港商可更靈活地進行產業布局，建立更精細、更完善的產業鏈分工體系，改善效率，提升整體競爭力。

港與成員國往來 佔貿易額7成

RCEP是一個擁有36億人口的龐大市場，佔全球總人口近一半。2019年，香港與RCEP成員國的貿易往來接近6萬億港元，佔香港貿易總額達7成。此外，RCEP在服務貿易領域的開放程度亦相當高，成員國就非服務業領域的投資採用負面清單，大大提高了政策透明度。

面對當前環球政經形勢的不明朗因素，RCEP提供了龐大的經貿發展新契機。香港應主動爭取加入RCEP，為香港產品及金融、專業服務、物流航運等領域開拓更廣闊的發展空間，同時也為本身實體經濟和產業多元化發展製造有利條件。香港中華總商會過去亦積極就香港爭取加入RCEP提出意見，前會長蔡冠深在其任內更成功推動香港加入東盟自貿區，為香港參與RCEP奠下重要基礎。

簽署RCEP是推動區域經濟一體化發展的重要里程，更有助內地進一步加強與「一帶一路」沿綫國家的政策溝通。香港加入RCEP，可發揮作為內地與其他成員國，特別是東盟地區互動往來的「超級聯繫人」功能。香港尤其可透過粵港澳大灣區作為重要支撑，憑藉金融和專業服務優勢，與內地企業聯合「走出去」拓展海外市場，並為內地企業參與RCEP和「一帶一路」項目提供融資及專業服務支援，讓香港的區域樞紐地位得以進一步提升。