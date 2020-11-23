公廁保衞生 硬件翻新更需公德心

本港一所「黑廁」今年搖身一變，被評為本年度最佳公廁。

港府已撥款翻新及改善公廁衞生設施，但部分市民欠缺公德心，或難保公廁長遠衞生情況，當局或亦需考慮鼓勵文明使用。

改善衞生 黑廁變身榮獲金獎

荃灣青山公路荃灣段174號的多層停車場公廁，曾在2006被評為「最急待改善公廁」之一，一度「臭名遠播」，但經過近幾年的翻新後情況大幅改善，更引入本地研發的空氣質素監察系統、「全自動洗手梘液乾手三合一」等設備，因此在香港廁所協會「2020年香港最佳公廁」中榮獲金獎。

本港公廁質素如何，市民或心中有數。港府過去大量撥款提升改善現狀，單是在去年的《財政預算案》中，便預計會在未來5年斥資逾6億元翻新約240所公廁，改善公廁內的通風設備，以提高公廁衞生水平。

單是翻新硬件並不足夠，因為使用者若不珍惜，再嶄新的公廁也會變得臭不可及。中大香港亞太研究所在上周公布一項調查指，僅一成半受訪者經常使用政府公廁，但多達6成左右認為公廁不衞生，頭號原因便是使用者欠缺公德心。至於如何改善，最多受訪者支持向違反衞生措施的使用者罰款，亦有人支持其他措施例如安裝電子系統提醒沖廁、在學校引入廁所教育等（見表）。

上完廁所後順手沖廁並不難做，惟部分人士偏偏不肯，此類行為在新加坡可被罰款150至500新加坡元（約866至2,890港元），當地有政府人員專門抽查公廁，確保人們有順手沖廁。實際上，本港《公廁（行為及舉止）規例》下，故意及不當地弄污或毁壞公廁內裝置可被處以第1級罰款（最高2,000元），但此類法例在本港涉及私隱等多重問題，故而較難執法。

輕推理論誘導 改習慣減劣行

在學校引入廁所教育的做法亦有見於其他地區，例如日本學校便有源於佛教理念的校園清潔活動（gakko soji），小學生需要打掃課室與走廊等位置，待年紀再大便會被要求清潔廁所，冀培養他們的公德心與自律能力。在台灣，清潔校園環境（包括校內廁所）也是生活教育中的一環。

所謂輕推理論（nudge theory）時下被各地行為學家重視，旨在用微小的改變誘導人們改變行為習慣。以公廁為例，荷蘭阿姆斯特丹早已在公廁馬桶內貼上蒼蠅貼紙，因發現人們傾向對準蒼蠅小便，減少濺出到地上。此理論也有其他應用方法，例如在廁板底寫着「放下我」等字句，有助提醒人們如廁後蓋上廁板，減少細菌在沖廁時四處散播，這在新冠疫情當下尤為重要。

公廁硬件翻新之餘，透過教育及輕推理論等方法讓人們文明如廁，或更為關鍵。

▲ 荃灣青山公路荃灣段174號的多層停車場公廁，在香港廁所協會「2020年香港最佳公廁」中榮獲金獎。（資料圖片）