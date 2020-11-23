第4波疫情驚嚇 港速策動「應檢盡檢」

因應第4波疫情急速惡化，滲入社區各階層，港府首次對特定群組強制檢測，市民惶恐不安下爭相檢測。當局宜設法動員投放資源做全面檢測，並強制私營機構張貼安心出行APP的二維碼，務求做到應檢盡檢，病毒追蹤到位。

急推卻沒配套 主動求檢頻額滿

港府昨天刊憲，首次引用法例，要求過去21天曾到過14個跳舞場所的市民，須在兩天內接受強制檢測，違者會被判罰款。

當局對跳舞群組強制檢測，皆因昨天單日新增68宗確診，61宗本地感染個案中有46宗與跳舞群組有關，令該群組確診累計增至80人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，至少有50宗初步確診，而整個形勢好難控制，因跳舞群組中很多人沒病徵，而且各人有不同活動，令病毒已滲入各社區。

內地和外國經驗顯示，全民檢測是切斷隱形傳播鏈的最有效手段，可是香港無法做到內地封城。現時市民因擔憂爆疫，主動爭取檢測是非常難得，港府應主動解決問題，讓市民願檢盡檢，應檢盡檢，務求做到上次全民檢測無法達致的目標。

問題是：在第4波疫情殺埋身的危急時刻，港府是否有能力做到應檢盡檢？當局之前積極研究對一些高風險行業人士進行強制檢測，但當出現跳舞群組時急推，卻明顯缺乏相關配套措施，也沒有任何應急準備，以致跳舞群組湧到4個社區檢測中心，因額滿而無法檢測，還要四處撲籌，一般市民為求心安，主動要求檢測也無法如願，檢測中心出現排隊人龍，場面混亂。

各區設檢測中心 便民利民化驗

港府控疫不能再怠慢，須改變思維，積極全面動員投放資源去做檢測，務求做到快捷便民。正如政府專家顧問梁卓偉所說，有必要將當前4間檢測中心擴展至18區，至少每區都有一間，在每個港鐵站都有樣本瓶派發和收集地方，做到像便利店那麼便民利民，滿足市民檢測意慾。

當局若認為本港檢測力不足以應付龐大化驗數量，有必要求助內地，究竟是向內地借助人手？抑或將檢測樣本送往內地化驗？不管選擇哪一項都會引起爭議，當局須設法解決，盡快決定是透過立法抑或解說，讓市民接受，絕不能再拖拉，延誤控疫時機。

此外，社區存在隱形傳播鏈，讓市民擔心出行染疫。當局更應借勢而為，強制要求商場、商舖和港鐵站等張貼安心出行二維碼，供市民掃描記錄日程。市民有下載出行APP的自由，但至少商界在強制下盡了本份，甚至有個別商場推出折扣優惠或購物券吸引市民下載使用，為控疫出一分力，以免疫情進一步失控須收緊限聚措施和再推停業令，屆時只會重創經濟。

新一波疫情來勢洶洶，港府除了要在機場把好關，減少豁免檢疫人士以堵截病毒輸入，還要特事特辦，在市民急欲檢測時做到願檢盡檢、應檢盡檢，一個不能少，才有望盡快控制疫情。

責任編輯：陳楚源