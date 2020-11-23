APITA和UNY用針織塗鴉陪你過「暖森佳節」 The LOHAS康城巨型聖誕樹打卡一流

近排黛安見到唔少商場嘅聖誕裝置都好靚，好似日式零售百貨和超市APITA和UNY，今年就為大家帶來一個溫暖窩心嘅「暖森佳節」聖誕；而The LOHAS康城就有一棵9米高嘅巨型閃爍聖誕樹，令商場增添唔少節日氣氛！

公關姊妹話，APITA和UNY今年同本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque首度合作，將針織塗鴉（Yarn Bombing）帶入商場，即日起至明年1月8日，APITA太古城店同UNY樂富店，都有「暖森佳節」聖誕森林角落，所有可愛角色，包括蘑菇妹妹、小兔子等森林動物們會聚首一堂，圍靠喺La Belle Époque親手製作嘅針織塗鴉椅子旁邊，只要喺店內購物滿$300或以上，就可以進入呢個溫暖嘅聖誕角落合照。

姊妹仲話，超市亦為大家準備咗一系列聖誕禮物籃、貼心小禮物等，方便大家買定禮物開Party，詳情可【按此】瀏覽。

另外，The LOHAS康城除咗有9米高嘅超巨型聖誕樹外，仲設計咗5大聖誕場景，逾2,000個聖誕掛飾、近300個聖誕禮物盒同機動裝置，配合埋夢幻飄雪光影音樂滙演，成個商場都好有聖誕氣氛。仲有室外裝置咗600支環保太陽能夜燈，打造成浪漫燈海，去影相打卡就一流啦。

本文轉載自《晴報》

▲ The LOHAS康城

▲ APITA和UNY