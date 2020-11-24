我正忙碌着準備晚上聚會的食物，將菠菜切好，刨好芝士碎，釀入燒烤菇中，Bonnie卻橫臥梳化上歎栗子。我不滿地說：「你躲懶的程度，比我的貓兒更甚。」

她說：「我今天全日上班，放工便跑過來！你卻不用跟戰友會面，只躲在家。」

「我是在家工作，早上忙於準備稿件。」我反駁。

她白了我一眼，自顧自地繼續吃栗子。

我提醒她：「別吃太多栗子啊！」

「你是不是以罵人為樂的，我吃的是栗子，非薯片也，已經很健康。」她氣憤地投訴。

我解釋：「沒錯。栗子的確很健康，是營養十分豐富的食物，雖然它屬於堅果類，但脂肪很低，每四分一杯，約五粒，脂肪只有一克，而纖維量已經有三克左右，足以媲美一個連皮蘋果；另外，其維他命C也有不少，就算是煮熟後，每半杯的維他命C量，已達女性每天需求約兩成，值得一提的是，栗子也是高鉀食物，有助去水及降血壓。」

「既然你對它讚不絕口，幹嗎叫停我？」她不解地問道。

「再健康的食物，也不宜過量，雖然脂肪低，也不代表可以任食，很多朋友就像你一樣，以栗子作為餐與餐之間的小食，提提你，每五粒約有七十卡，即是說，吃十五粒已經是一碗飯的熱量，不過，十五粒栗子卻比吃一碗白飯健康，畢竟，栗子是低升糖食物，但當然，糖友也需注意每次進食分量。」我詳細解釋。

「一磅栗子有多少粒？」她問。

「大約四十五粒。即是近三碗飯，你不是一口氣幹掉一磅吧？」我吃驚地問道。

她笑說：「還沒有，尚餘兩粒。」