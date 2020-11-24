稻城亞丁機場是世界最高海拔的民用機場，若選坐飛機到亞丁，一落機已身處逾四千四百米，等於差不多十幢摩天大廈高度，高原反應難免。果然，搭車進城時就頭暈暈，而且慘在從機場去到景區入口，要三個鐘。買票入景區後，再轉專綫旅遊大巴去酒店，又要近一個鐘。

選擇住在景區是正確的，因為如果住在鎮上，則要每天坐約兩小時才能去到景點。那些彎彎的坡路，高高低低，也是難捱。今次住的酒店在景區入面的亞丁村，每天由酒店搭大巴到景點就二十分鐘，這才方便，可以一大早在遊客群來之前就率先進山。

確是低估了高原反應的厲害，上山過程必須超級緩慢，平時一小段樓級，跳幾步就上去，但今次確力不從心，計算走路時間，要平時的四、五倍。現在旅遊設施則算齊全，在主要入山的中間點，都會有便利店和洗手間。一大早出動，在戶外活動得久，天氣又凍，好快頭也會像發燒一樣，必須坐下休息。慢慢地，掌握到在此高山大湖間的走動方式，是走得慢些，間斷稍停多些，每次休息則不用太長。實在抵受不住，則打開帶備的氧氣罐吸幾口。氧氣罐應早早準備好，通常市內或酒店中買是二十五元一瓶，到山上便利店才買，則要五十元一瓶。

空氣稀薄，呼吸困難，喘來喘去，但景色當然值得。尤其是今年偏暖，到十一月頭，山裏才變黃，可說是全年最佳觀賞季節。坐小卡車沿河道入深山，旁邊是冰山溶化而來的水流，抬頭見雪峰突現眼前。到達放牛養馬的大草原，還要徒步上山，才可在最近距離，與五色海、牛奶海畔和神山作最親密接觸。

一般要趕在四點天暗前就下山，回到酒店，第一件事，是把大型的氧氣機開啟，插上管道，「索幾索」，要為自己叉夠一個鐘的「電」。