疫下人類添煩憂 抱抱動物減抑鬱

疫下各地人們急需減壓，外國興起觸摸奶牛等動物，作為一種心理療程。與動物接觸可帶來多種紓壓效果，單是觀看已可顯成效，居家抗疫期間大可嘗試。

與牛零距離相處 助心理放鬆

荷蘭疫下出現一股熱潮，被稱為koe knuffelen（擁抱牛牛），參與者進入牧場參觀，再背靠一隻牛坐下休息約2至3個小時，與其零距離相處。

這是當地新興的心理療程，旨在幫助人們放鬆，現已有見於其他地區，包括瑞士及美國。

美國紐約州一個農場現為16歲以上人士提供牛馬體驗（Horse & Cow Experience），讓人近距離擁抱牛隻及馬匹。這類活動更可成疫下不多的團體活動，最多可4人同時進行。除擁抱動物之外，英美更出現與山羊及羊駝一起做瑜伽的療程。

動物治療（Animal Therapy）的效用已被健康產業注意，涉及動物的療程亦頗有市場。英國肯特郡一所監獄更在去年引入一項更生項目，即安排囚犯照顧年幼山羊，旨在培養他們的責任心。

英國國民保健署（NHS）亦表示，此類療程可助改善囚犯心理健康。

受疫情影響，多數人困在家中百無聊賴，身心健康皆受影響，但英國約克大學及林肯大學在3月至6月間進行的研究顯示，96%寵物主人表示寵物有助他們保持身體活躍、亦有助減少孤獨感。

美國華盛頓州立大學研究更指，單是與貓狗接觸10分鐘已足以減少體內皮質醇（cortisol）。

看動物短片半小時 焦慮減35%

在屏幕上觀看動物的效果或不如直接接觸，但仍然值得重視，英國利茲大學研究顯示，觀看動物短片約30分鐘可減焦慮感35%。

故此美國史丹福大學附屬醫院堅持在疫情期間提供動物治療服務，包括遙距在Zoom上進行，更嘗試善用Instagram等社媒拍攝治療犬的短片，延伸動物治療效果。

本港陸續引入動物治療，港大學者去年與4間動物治療機構合作，在放榜日帶同合資格的治療犬到本地中學提供「童狗有話兒（CARing Kids）」服務，讓有需要的DSE學生在一處安靜角落與犬隻接觸紓緩緊張情緒。

香港華人基督教聯會廣蔭頤養院亦在疫情期間，讓長者與在家工作的治療犬隔着屏幕互相接觸，應對抑鬱情緒。

動物治療形式繁多，即使無法親自接觸，亦宜考慮觀看與動物有關的短片，改善疫下低落情緒。