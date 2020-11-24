速展開整體研究 擴交通基建容量

立法會最近就如何紓緩本港道路交通擠塞展開辯論，正所謂「民生無小事」，該議題影響到市民的每日出行，確實不容忽視。問題涉及交通網絡及運輸基建的規劃、公共交通的管理、以至跨境交通的配套設施及流量管理等，若要切實解決，還需特區政府全面檢視公共運輸政策及規劃。

定綜合發展策略 配合港長遠發展

政府自1976年以來進行了3次整體運輸研究，最近的一次，即「第三次整體運輸研究」，是在1999年完成，已是20年前！隨着本港人口持續增長，社會經濟活動不斷增加，各項大型跨境基建，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段，以及蓮塘／香園圍口岸亦相繼落成，令本地交通網絡的負荷亦不斷增加。近年我曾通過不同的渠道，促請政府當局盡快展開「第四次整體運輸研究」，全面提升本地交通基建的承載能力。

我認為當局必須配合全港土地、房屋、經濟、人口等的規劃，制定一套全面綜合的交通基建發展策略，既配合香港長遠的發展所需，亦確保各種公共交通工具有清晰定位，相輔相成，維持合理競爭，以擴大整體交通網絡及基建配套的容量。同時，當局應持續優化整體城市規劃，政府部門也應帶頭由核心商業區遷移到其他地區，既可以令各區的發展更為均衡，也有助於分散現時的車流量。

當局在「第三次整體運輸研究」倡導「更充分運用鐵路，讓鐵路成為客運系統的骨幹」，在《鐵路發展策略2014》文件也提出發展7條新鐵路綫，包括東涌西延綫、北環綫及古洞站、洪水橋站、屯門南延綫、新東九龍綫、南港島綫（西段）、北港島綫，當時預計在2031年前完成，最早落成的屯門南延綫可在2022年通車。我多年來一直就此向政府「追數」，因為至今過了6年，仍然只得東涌西延綫和屯門南延綫有些實質進展，而明明有好幾個項目都是非做不可，例如古洞北、粉嶺北的基建已開始，涉及22億多元的「洪水橋新發展區」前期工程撥款申請亦已獲財委會通過，但落馬洲支綫增設古洞站、洪水橋站，到現在此刻仍然連「影都無」。

專責部門監督鐵路 調整造價估算

我認為問題主要源於政府不同部門在城市規劃上各自為政，古洞北、粉嶺北的土地開發屬於發展局，但相關交通規劃卻去了運輸及房屋局，兩者似乎欠缺良好的溝通及配合。實際上，現時相關部門的工作已是相當多元和繁重，但在以鐵路作為本港主要交通樞紐和主要幹綫的交通政策下，鐵路的整體規劃和建造是非常重要的議題，有非常多的工作要做，所以政府在這方面一定要加強投放資源。

我促請特區政府應盡快落實沙中綫調查委員會最終報告中的建議，成立專責部門處理和監督鐵路的規劃和建造，加快促成上述7個鐵路項目有序落實。事到如今，既然相關工程已不可能按原來的計劃如期推展，政府應該務實地調整工程落成日期和造價估算，向市民詳細交代。同時，當局應繼續推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，包括重新考慮興建荃灣至屯門的鐵路，為進一步發展新界西部帶來新動力。

鐵路發展關乎民生，既可有助紓緩道路交通擠塞，也可落實以「鐵路帶動發展」，亦令香港多年培訓出來的鐵路工程人才，包括鐵路規劃、設計、建造、營運等領域的專才，可發揮所長，並有助培養年輕專業人士接棒，堪稱「一舉數得」！

不過，無論是公共運輸政策及規劃的全面檢討，抑或上述7個鐵路項目的有序落實，雖然可以治本，卻是「遠水不能救近火」。若要適當紓緩當前的道路交通擠塞，只能求助於某些「治標之法」。其中一個較易落實的辦法，是當局應配合大數據發展趨勢，加強創新科技的應用，建立一站式公共交通資訊平台，以及多功能的流動應用程式，匯集全港不同公共交通運輸工具，包括火車、地鐵、巴士、小巴及渡輪的實時班次和各區交通狀況，包括附近空置泊車位信息等，讓市民真正做到輕輕一按鍵，即對所需資訊瞭如指掌，從而決定自己的最佳出行策略。

▲ 特區政府應盡快落實沙中綫調查委員會最終報告中的建議，成立專責部門處理和監督鐵路的規劃和建造。（資料圖片）