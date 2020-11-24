不易說的名字 民主黨新星爭當同志總統

拜登將在今天公布部分內閣名單，CNN日前報道了一些名字，說是從多方面打探回來的拜登內閣首長人選，當中包括本欄上周介紹過的華人企業家楊安澤（Andrew Yang）有望出任商務部長。即使屬實他也未能創出歷史，駱家輝（Gary Faye Locke）大約10年前就做過奧巴馬的商務部長，但當上內閣首長對楊安澤往後的總統路，肯定添上厚重一筆。

在報道中，名單出現另一個頗難讀的名字彼特．布塔朱吉（Pete Buttigieg），稱他有可能當上美國駐聯合國大使。布塔朱吉和楊安澤一樣，1年多前藉藉無名，兩人都曾參與2020年民主黨總統黨內初選，與拜登、賀錦麗等角逐，期望代表民主黨選總統，從此兩人在全國能見度高了很多。大家未必詳細留意今年8月的民主黨全國代表大會，或者只是看過拜登與賀錦麗獲得黨正式提名的新聞。

大會敲定發表演說的人物，大部分是黨內大人物，例如克林頓夫婦，平均年齡62歲；黨內新生代40歲以下民意代表只有3人有機會以視像發言：包括已經很出名，《時代》雜誌形容她是僅次於特朗普討論度第二高的政治人物，只有31歲的紐約州眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），和開始出名的楊安澤、布塔朱吉，足見三人在黨內地位，有人視為民主黨下一梯隊重要成員。

前市長履歷亮麗 偕夫登時代封面

38歲的布塔朱吉是印第安納州南本德市（South Bend，有人稱南灣）前市長，故此有「彼特市長」外號，他的快速竄起，和自己所標榜的有關。他說希望成為史上最年輕以及第一位公開出櫃的同性戀總統（請【按此】觀看視頻）。布塔朱吉在2018年結婚，丈夫葛萊茨曼（Chasten Glezman）是中學老師，兩人去年5月還登上了《時代》雜誌封面，那期標題是「第一家庭」（First Family）。

在民主黨總統初選，布塔朱吉年輕到不僅可以當兩位資深對手拜登和桑德斯的兒子，連當孫子都行，但他卻有能力在艾奧瓦州黨團會議，擊敗桑德斯。

若不只看年齡和性向，是家中獨子的布塔朱吉履歷也讓人眼亮。以優異（magna cum laude）成績畢業於哈佛大學，獲歷史與文學學士，拿到羅德獎學金（Rhodes Scholarship）到英國牛津大學3年，深造政治及經濟。一向沉迷政治的他，2011年以29歲之齡選上南本德市長，主政人口10萬的小城市8年。38歲已完成兩屆任期，政績包括改造市中心道路，投入5千萬美元建設公園及河濱地帶等。

南本德所屬的印第安納州，是中西部所謂的鐵銹帶，因鋼鐵、汽車製造業沒落而經濟變差，傳統上屬於共和黨票倉，但布塔朱吉作為民主黨人，卻能獲得當地上年紀基層白人選民的心。布塔朱吉是海軍後備役軍人，徵召令讓他在2014年暫別市長職位，跑去阿富汗7個月擔任情報分析員。角逐民主黨總統候選人時，他就強調自己是參選人中唯一有從軍經歷。

至於布塔朱吉從政主張，在政治及選舉方面，支持修憲取消以選舉人票決定誰當總統，改由普選票多寡決定，並承諾自己不會接受石化行業的競選捐款；他又贊成增加最高法院大法官至15人。在醫療方面，提出先行實施奧巴馬醫保，讓民眾可以有得揀，同時又可選擇買私人醫保。氣候政策上，支持美國重返巴黎協定和實施碳排放稅，提出創造300萬個新潔淨能源工作崗位。性別議題上，提倡為LGBTQ群體謀求更廣泛不受歧視的環境。

外交政策方面，布塔朱吉主張從阿富汗撤軍，支持重新落實奧巴馬的伊朗核協議。據CNN報道，拜登可能委任他為新任駐聯合國大使，我倒有點懷疑，除非另傳的希拉莉或其他人選都拒絕拜登，否則找毫無外交經驗的布塔朱吉去聯合國面對眾多外交老狐狸，容易搞出「大頭佛」，對大家都無好處。然而，他當其中一個內閣部門部長，機會超過9成。

Buttigieg難讀 奥巴馬也叫不出名字

布塔朱吉喜歡提醒外界，1年前他參選總統時，身邊只有4名幕僚，一個沒名氣且不曉得怎麼發音的姓氏。話說有一次奧巴馬受訪談到民主黨接班人，奧巴馬提到賀錦麗，亦說：「還有來自印第安納州南本德那傢伙…市長。」奥巴馬也叫不出他的名字，但這不重要，阿諾舒華辛力加起初也不容易記得。出色的履歷，據講還會說7種外語，頂着這些光環加上坦率、幽默作風，布塔朱吉看上去就像難得的人生勝利組，正在上位。

遇上負面評價也正常，有人批評他進軍全國政壇的跳板，只是小小的市長，修路起公園以外別無其他從政經歷，亦在黑人選民中毫無基礎，而黑人是民主黨大票倉。布塔朱吉則認為，能夠在共和黨州擔任市長，代表自己是真正獲支持的改革者。

他還說記得讀高中時，老師問全班長大後有誰想當總統，他把手舉得很高。布塔朱吉相信選民準備好政黨世代交替，而自己是新世代的代表。

作為黨內左翼但相對溫和，布塔朱吉在民主黨內或會有自己天地，但黨內同時有超人氣，史上最年輕女眾議員，波多黎各裔的寇蒂茲，和野心勃勃的楊安澤，三人都不是本來民主黨主流精英黨員的形象。也許現今是一個非典型候選人出頭天的年代，特朗普也並非傳統共和黨政客，甚至沒太多從政經驗，也當上了總統，我們且拭目留意這位「不易說的名字」。