戰勝疫情頭等大事 請林鄭親自督師

特首林鄭月娥明天宣讀施政報告，本來大家寄望她交出一份振興經濟、改善民生的方案，詎料疫情失控，而今次爆疫又是港府甩漏所致，當前疫情嚴峻，港人飽受折騰。戰勝疫情是目前香港民生、經濟最緊急及重要的議題，也是反映今屆政府政績的重要事項，林鄭應緊貼每日形勢，親自指揮，統籌集中各個部門資源各級官員，全力迅速應變，做出實效，打好這場疫仗。

習「三個親自」控疫 戰勝疫情關鍵

國務院副總理韓正早前要求港府要把疫情當頭等大事抓，向來有「好打得」稱號的林鄭，實應親自領軍，每天應變，與專家及持份者保持緊密溝通，時刻審視效果，務求做到最好，因她熟悉政府運作，也強於跨部門協調統籌，做實事、講效果。若由她親自督師指揮，在調動資源和最好人手全力抗疫上更順暢，而控疫需全盤考量，在關鍵時刻可盡快作出精準決定，減少出現拖拉，盡快令疫情受控。

內地控疫成功經驗清楚說明，關鍵是國家主席習近平在武漢疫情初爆發時，已極為重視，提出由他領軍的「三個親自」策略：親自領導、親自指揮和親自部署，將疫情當頭等大事來抓，對防疫不力的官員問責撤職，換上有能力的官員，甚至加派人手去執行控疫措施，並全面動員調配各種所需資源去做。

本港第四波疫情來勢洶洶，昨新增確診73宗，在63宗本地個案中，8宗源頭不明，跳舞群組更累計增至133人，另外有逾70宗初步確診，反映疫情兇猛。政府專家顧問許樹昌警告，本地感染個案在幾天內由單位數飈升至高雙位數字，源頭不明個案更分布各區，反映社區存在多條隱形傳播鏈，若不迅即採取措施，新增確診很快會突破三位數字。

港府若再不汲取教訓，認真檢討控疫領導不力的原因，單靠加辣只能治標，不能治本。

事實上，本港過去的四波疫情都涉輸入，皆因入境檢疫甩漏多。例如第三波初起之際，已有專家警告源頭可能來自豁免檢疫的海員和機組人員，但當局卻不正視，到大爆發才採取行動。第四波是尼泊爾個案輸入引發，本港有多個外國來港人士的朋友丶親戚親身體驗道出，機場檢疫鬆散，採樣後自行到酒店檢疫，期間可自由進入社區購物丶甚至光顧餐廳，沒有嚴格的隔離限制，讓帶菌者可在社區播毒。

港府在之前三波疫情功敗垂成，最大原因是控疫官員心態只滿足於將疫情控制低水平，完全沒有清零、或起碼做到基本清零意志，似乎是在等疫苗面世，疫情便會受控。

政府領導不力，令控疫工作無法到位，社會感覺是一片混亂。例如跳舞群組爆發後，感染人數爆升，當局明知事態嚴重，下令曾與該群組接觸的市民須在兩天內強制檢測，但沒相應配套措施配合，如集中在某幾個檢測中心專責檢測，結果相關人士前往檢測卻遇到額滿或沒採樣瓶的荒謬情況。

幹實事勿等運到 控疫豈容甩漏

港府除了未能戰勝疫戰，在輿論戰亦敗陣，市民怨聲載道，每日大量批評指摘，但當局似無有力回應，甚或反駁，予人政府「散晒」、領導無方印象。

面對新一波嚴峻疫情，林鄭責無旁貸，應大力發揮她的強項，親自領軍督師控疫，痛下決心將每個環節做得到位，重現決策官員做到滴水不漏的能力，交出實績，而不是等運到、等僥倖、等疫苗！

責任編輯：李青