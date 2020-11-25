看一下最新中國各行業巨頭的三分天下圖，互聯網三國時代，已由之前的阿里、騰訊、百度，變成阿里、騰訊、字節跳動（抖音母公司）。電商則是淘寶、京東、拼多多。外賣是美團、餓了麼、京東到家。拼多多和美團，也真是近三年才追上來，這很中國特色，不帶領潮流的話，很快就被人趕上，這應是中國企業最大危機感的時代。

不過若論一門市場中獨大，則還是有的。現在共享單車風潮已過，許多大城市的街道上，只留下黃色的美團車，橙色的摩拜消失了。至於網上約車，則絕大的市場是滴滴出行佔着。

看了滴滴的創始人程維最近一個面向二○三○年的發布，說的是往後十年的規劃，車聯網、電能化、無人化，看來中國未來的交通出行方式，確會迎來更大變化。先講他這次推的是甚麼，原來是一款專門針對約車而造的汽車。即是說，這車的本質就已經變化了。它不再屬於某一家庭某一個人，不需花一筆錢買回去。它一開始就是按里程來付費的，走了多少里，才付多少錢。

然後，這種車是徹底的設置了車聯網，各項車子的資訊，由機器情況到路程方向等，全部輸入數據庫。目的也是如國外一級的汽車製造商一樣，要由單純的提供車子，到提供一整套出行解決方案。之前都有說滴滴最早期不過是Uber的抄襲，但幾年下來，它們其實已走先Uber好多，因為滴滴很早就發展共享汽車之外的服務，客車、貨車、拼車到買車，還有公共交通時間表等等。

和其他未來出行服務一樣，他們當然也是朝無人駕駛方向進發，預設是二○三○年提供成熟的無人駕駛出行服務，應該就是再不需兼職的共享車司機了，普通人也不用買車。拿起個app，預訂路綫，就有滴滴研發及提供的無人駕駛汽車來接你。