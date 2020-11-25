仍有人以為，「只要我不停出現，等你日日見到我、聽到我，你就會好愛我」。於是，千方百計，無所不用其極就係要你日日見到佢、聽到佢。這些人的腦袋大概不明何謂煩、譖、膩、漏、滯、厭，就算一個天下絕世美女，若天天一大早，人家剛剛起床就哄個頭埋嚟close-up、in-your-face迫你望住佢，最好你對佢要加埋讚歎之聲，仲要日日如是，真係更美若天仙者，都遲早會令人感窒息、頂唔順、疲勞轟炸，最終必定適得其反。古今中外，未見過一個成功個案，是日日在人前掩掩揚揚、煩不堪言、死迫爛迫下，迫得人家一個愛出來的。人與人之間如是，面向公眾亦如是。

公關都明白這些道理：一、Publicity不等如Popularity，即曝光率不等如受歡迎程度；二、一味不停追求在人前不停要你睇到我或聽到我，是落後了三十年的低層次想法和做法；三、Familiarity breeds contempt，即日日在人前出現，搞到人有煩到嘔、乜又係你、enough is enough（夠喇！）之感，那就更惹人蔑視；四、有些人類情感，例如愛、尊重、忠誠、喜歡、支持、信服等，不能靠夾硬手段迫出來；五、強行夾硬嚟的力度愈大，人家反感的程度就會愈大。

近日，見到一些煩不堪言的例子，如：一開YouTube，就見到那位自稱可教人賺八位數字的男士之廣告影片自動彈出，有網民更稱一日被迫觀看其廣告逾三十次，不勝其煩；亦有美容院找來女藝員在YouTube瘋狂賣廣告，很多網民大罵煩厭，而我是聞聲即關的。這些例子只是冰山之一角，迫人日日睇或聽的做法，仍有人樂此不疲。但公眾不是傻的，若根本無興趣，甚至已有少少反感，則你有你煩爆，我有我熄機，從成效來說，到頭來都是得個吉。愛，從來不是靠全方位密集式轟炸你而得出來的。