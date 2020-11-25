踏入11月中旬，理應是寒冷天氣，但香港氣溫仍乍暖還寒，溫度飄忽，中醫有所謂非其時有其氣，人們更易患上各種外感疾病。若曾患有氣管敏感者，輕則發作咳嗽，重則喘症連連。

喘症可見於多種疾患，為不同急慢性疾病的共同症狀，病人以呼吸困難，甚則張口抬肩、鼻翼煽動，不能平臥為特徵。致喘包括外感或內傷原因，以有病邪者為實，反之則為虛。實證者邪雍於肺，宣降失司；虛者肺不主氣，腎不納氣所致。臨床分清虛實，及病位於肺或腎，辨證論治才能釐定治療方向。

喘症急性發作，除可理解為肺臟實證，更可根據症狀再分寒熱。熱喘者咳嗽黃痰，並見身體表現發熱發燒、脾氣暴躁；寒喘症狀則表現白泡沫痰，病情易受氣溫突然轉冷而加重。熱喘治療多以清洩肺熱為主，臨床多用桑白皮、地骨皮及苦杏仁等中藥；寒喘則多使用蘇子、白芥子、半夏等。

穴位按摩亦有一定療效，按中醫理論五行生克關係，肺屬性為金，實則瀉其子腎水，虛則補其母脾土，是故如熱喘可按摩尺澤穴，其位置在肘橫紋外側，肱二頭肌肌腱橈側凹陷中；寒喘則按壓太淵穴，位置在腕掌橫紋橈側，橈動脈搏動處。穴位早晚按壓各兩分鐘，力量以輕微痠痛為宜。

若喘症遷延日久，稍作活動則喘甚，神疲乏力、雙腳水腫，則可辨為慢性虛證。虛喘肺腎虛致出納失常，並以腎虛為主，治療以補腎納氣為法，若症狀見喘而心悸，平臥困難者，則病加重發展為水氣上凌心肺，心氣無以鼓動血脈運行，治療以溫腎化飲為宜，臨床多用真武湯為基礎加減。

食療建議可用川貝1錢、苦杏仁1錢，冰糖適量，作蒸或燉梨食用，這尤其合適熱喘患者。此外，寒喘或虛喘者可燉食百合、蓮子及紅棗。

此外，喘症患者亦忌食寒涼食物，例如香蕉、雪糕及凍冷飲品，若發作其間，少進食西瓜、芒果、菠蘿及蜜瓜。平素起居有序，早臥晚起，多穿衣保暖，多作太極八段錦鍛練，對減少喘症發作亦有相當幫助。