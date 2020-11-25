歷史先河 從朗讀情慾書到美情報一姐

拜登公布首批部長人選，同之前傳聞差不多，國務卿及國家安全顧問等皆意料之內，媒體亦有大量分析他們的對華政策。我覺得這批任命當中最有趣的人物，是中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監（Director of National Intelligence），若獲國會同意，她將成為美國首位女情報頭子。

有趣的是，海恩斯曾經在奧巴馬任內做過CIA第二把手，也擔任過副國家安全顧問，但如果各位幻想她是身手不凡，好似占士邦式的特務就會錯意，她從來沒做過CIA情報員，可能連槍都未掂過，一入CIA已經是歷來首位女副局長，她反而開過書店賣包括情慾書籍，及收費朗讀情色小說。

首先簡單解釋一下，國家情報總監固然負責蒐集情報，亦會出席例行簡報向總統滙報重要情報，但其部門不會進行任何秘密間諜行動，那些是CIA負責，而CIA歸情報總監管。特朗普兩年前任命新的CIA頭頭，亦是CIA第一個女局長哈斯佩爾（Gina Haspel），她和海恩斯不同，在CIA由低做起，是資深情報員。這兩位美國情報界女性高層似乎惺惺相惜，特朗普委任哈斯佩爾時，受到包括部分民主黨人的反對，指她曾經運作CIA秘密監獄虐待阿爾蓋達囚犯，但海恩斯力挺哈斯佩爾，說是局長適合人選。

不過世事多變，當了兩年局長的哈斯佩爾，盛傳因為不聽特朗普話，分分鐘繼國防部長之後被炒魷。

開書店圓夢 每月辦「情慾之夜」

或者不及哈斯佩爾CIA生涯多姿釆，海恩斯的人生路亦非一般，頗兜轉。51歲的她在曼哈頓出世，父親是生化學家，母親是科學家及畫家，作品在《紐約時報》刊登。海恩斯中學畢業後曾去日本東京逗留一年，並且在有名的講道館（Kodokan）考取了柔道啡帶，回國入大學唸物理。她的夢想是駕飛機去歐洲，於是去學駕駛小型飛機，結識了教官，做了她男朋友，兩人曾企圖駕飛機去英國，但沒有成事。

90年代中，她和這位未來丈夫在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）㘣了她另一個夢想，開了一家以她母親名字命名，叫Adrian's Book Café的獨立書店兼咖啡室，售賣各種書籍包括情慾類，亦展示母親畫作。據《巴爾的摩太陽報》報道，書店每個月會舉辦「情慾之夜」，有興趣的顧客圍坐在二樓一間點燃着紅色蠟燭的房間，朗讀及討論分享情慾著作，據報道海恩斯也會向付費顧客朗讀情色小說，包括美國作家安妮．賴斯（Anne Rice）以筆名A. N. Roquelaure出版的情色版睡美人小說《The Claiming of Sleeping Beauty》及捷克名作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）等的作品。

海恩斯向記者表示：「色情文學在美國愈來愈流行，人們試圖在不發生性行為的情況下，也能體驗箇中樂趣。還有些顧客之所以參加我們的『情慾之夜』，是想讓他們單調夫妻生活變得更有趣。」1997年，有當地媒體評選她的書店為「最佳獨立書店」。

海恩斯似乎又不滿足於在書海裏打滾，開書店過簡單日子，走了去讀法律，主要是國際法。拿到專業資格後，首先在巡迴上訴法庭當書記，後來去了國會。2007年，拜登是參議院外交關係委員會主席，海恩斯是委員會副首席律師，她和拜登相識至今已10多年。

2008年，她又離開國會加入國務院當法律顧問，2年後她在國際法的專業才能得到奧巴馬賞識，進入白宮擔任國家安全事務方面的法律顧問，就例如美國介入敘利亞問題等提供法律意見。據身邊人透露，她為人誠懇，行事責任清晰，在高度機密的情報及反恐工作中，只提供法律意見，不加插個人觀感。

奧巴馬年代 任首位女CIA副局長

2013年，CIA副局長辭職，奧巴馬委任只有44歲，一直只具備法律專長而沒有情報根底的海恩斯接任，當上歷來首位女性CIA副局長，但做了一年又返白宮，出任副國家安全顧問。直至奧巴馬2017年卸任後，海恩斯像很多前高官一樣進入學府，到哥倫比亞大學做研究，亦為一些私人企業擔當顧問。2018年，她獲著名的約翰斯霍普金斯大學應用物理實驗室委任為高級學人。

海恩斯的專業是物理和法律，不是前綫情報及反恐，可以說她是最不似的情報頭子，但她多年工作均涉及情報及國家安全，所知甚多，亦有人脈，也懂得遊戲規則。據說，她有時會在睡夢中被叫醒，向總統即時分析用無人機獵殺世界某角落某個懷疑恐怖分子，是否有法理依據。在CIA，她亦面對不願被高層綁手綁腳的情報官下屬，和經常爾虞我詐的間諜世界環境，這種並非普通人過的生活，但從她的生活軌迹，能看出她也是敢想敢做，具備膽識接受新挑戰的人。甘願放棄開書店閱讀世界的安靜，進入情報世界經歷波譎雲詭，那裏自有海恩斯滿足及享受的地方，也許她仍然享受讀書的樂趣，只是不會再看間諜小說了吧。