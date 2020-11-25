培訓本地機師 航空業疫後再起飛

本港有中學率先推出模擬駕駛艙，培養學生對航空知識及理科的興趣。

航空業雖在疫情期間受到重創，但行業在未來會逐步復甦，本港亦應為將來打算，助本地生圓機師夢。

有中學下學期 開辦航天課程

保良局羅氏基金中學斥資約60萬元打造符合民航處標準的「航空實驗室」，讓學生在模擬駕駛艙內體驗做機師的感覺，並學習飛機結構、閱讀各種儀表等。

有文科生接受傳媒訪問時坦言，自己數理基礎薄弱，因此不敢涉獵航空科技，但該實驗室有助提高自己對數理科目的興趣，有意繼續學習航空科學。

校長陳榮光表示，將於下學期開辦校本航天課程，亦正與生產力促進局商討研究將課程認證為資歷架構課程、日後更或與本地及海外大專課程掛鈎。新冠疫情對航空業帶來沉重打擊，但陳校長認為，此類設備有助學生培養多方面興趣及拓闊眼光。

疫下百業蕭條，但經濟總有復甦之時，且各地人們早已難忍「想飛」之癮，疫情前的「機師荒」未嘗不會再現。疫後航空業的復甦或從廉航開始，西班牙加泰隆尼亞開放大學（UOC）研究指，廉航多數飛短途及國內航綫，因此面對的變數遠少於國際及遠程航綫。

美國《CNBC》亦報道指，廉航的價格調整機制及成本控制能力勝於傳統航班，這對疫後復甦更有幫助。

航空業疫後復甦更取決於活用新科技的年輕一輩（見表），即投身航空業對學生來說仍是可行的出路。翻看往年資料，每年都有數以千計的學生報考國泰民航課程，但獲錄取及成功畢業人數偏低，例如國泰在2016年有74人畢業成為機師，2017年跌至60人。成為機師的另一傳統途徑，便是自費報考海外課程，但若非家人支持及能夠負擔，否則與一般學生無緣。

可夥鄰近地區 增加相關課程

本港理工大學本年度繼續推出兩個Top-Up課程培養本地航空人才，分別為航空營運及系統學（榮譽）理學士學位（銜接學位）、與民航工程學（榮譽）工學士學位（銜接學位），雖不代表可以直接成為機師，但對無法支付高昂學費的學生而言或是更為可取的途徑。

除增加此類本地課程，本港更可與鄰近地區合作培訓本土機師。此因本港並非幅員遼闊之地，缺乏合適飛行環境，不少機師都會在澳洲等地接受訓練，同樣屬彈丸之地的新加坡亦有在澳洲設立飛行學校。台灣當局亦在前年與內地加強民航合作，包括培養航空人才。

後疫情時代的就業前景難以預測，但打好數理基礎、無論是否將來投身航空業，都是明智選擇。

▲ 航空業疫後復甦或需大量人手，本港宜開辦課程培訓人才。圖為培訓機師的模擬駕駛艙。（資料圖片）