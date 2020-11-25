新施政措施要奏效 疫情清零至關重要

特首林鄭月娥在發表施政報告前夕，透露會有200項新措施，希望能為香港提供更好服務。正如本欄昨日強調，戰勝疫情是目前香港民生、經濟最緊急及首要議題，林鄭應親自指揮督師，統籌部署，爭取做出實績。林鄭昨日也公開聲言，應對疫情是特區政府頭等大事。

兩岸三地親體驗 香港檢疫最鬆

港府要彰顯施政魄力，希望宣布施政報告後，即時全方位啟動控疫，設法爭取起碼「基本清零」，令民生經濟復常有望，施政報告的新措施才能有效發揮。

政府專家顧問梁卓偉認為，港府要有決心，應該以「基本清零」為目標，否則經濟不可能復甦。面對新一波疫情失控，他認為本港防疫策略應更精準，加大檢測、追蹤更是關鍵。

要「基本清零」，首先要「嚴防輸入」，當局要汲取過去4波疫情都是輸入失誤的教訓，守好關口，務求在入境檢疫做到滴水不漏。傳媒文章又再有報道，有朋友早前到台灣公幹，再經內地回港，親身體驗三地檢疫措施，發現內地最嚴格，一下機便有專車點對點送到指定檢疫酒店隔離，醫護每天來做兩次檢測；而香港檢疫最鬆，在機場採樣後可自行搭車到酒店隔離，其間可到處飲食和購物，又容許親友到酒店探訪。

因此，當局須盡快堵塞入境人士由落機到入住酒店的整個檢疫流程的甩漏，這個問題存在已久，有專家也多次提過，但卻遲遲未見堵塞。聖誕將至，將有大量英美留學生回港，而當地疫情正大爆發，為免重蹈第二波疫情覆轍，港府應及早設立檢疫酒店，並安排好點對點專車接送，務求在堵截疫情做到最好。

嚴防輸入堵漏洞 強檢須點對點

其次，在爆發群組方面，應安排他們在家聯絡，當局再安排專車點對點送到特定檢測中心採樣，盡量避免他們在過程中「播毒」，與一般市民一起排隊，增加交叉感染風險。對於當前出現確診大爆發的跳舞群組，在可能範圍進行有序而有統籌的強制檢測，不再出現願檢卻不能檢的荒謬現象。

內地成功清零，關鍵在於有系統地進行全民檢測和追蹤病毒，做到早發現、早隔離和早治療。惟在病毒追蹤方面，港府推出安心出行APP，但很多市民，甚至商戶都表示不了解。當局又再次凸顯「有政策但無執行」的弊病，應再加宣傳推廣，甚或在媒體用廣告介紹，讓市民有正確認知，以免被別有用心人士誤導。

港府強制商戶展示安心出行的二維碼並不足夠，因要發揮作用，至少要6成市民下載使用。疫情已大爆發，非常時期需用非常手段，港府應考慮效法澳洲新南威爾斯和新加坡（下月實施），要市民強制下載使用。

源頭不明個案持續幾天保持雙位數，反映社區存在多條隱形傳播鏈，令市民惶恐不安。港府應憂市民所憂，急市民所急，即時把控疫當頭等大事來抓，設法爭取做到「基本清零」，而市民亦要配合，為自己及家人朋友的健康，接受合理的強制檢測和病毒追蹤。

責任編輯：陳靜芬