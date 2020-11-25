7-Eleven聯乘Sanrio 8款隨身Mini Pouch實用又可愛

Sanrio characters人氣角色，陪伴唔少人成長。黛安收到風，Hello Kitty、My Melody同佢哋一班好朋友，知道大家感到抗疫疲勞，就化身成矽膠「隨身Mini Pouch」，陪住大家一齊抗疫。

公關姊妹話，呢個系列有8個Sanrio characters人物，每個「隨身Mini Pouch」大約有12厘米乘8.5厘米咁大，背面均設有拉鏈，可收納各式小物。黛安有位姊妹係Sanrio characters粉絲，佢話準備將各樣隨身物品，好似酒精搓手液、鎖匙等擺放喺唔同嘅Mini Pouch，打算換齊一套。姊妹仲話，每個Mini Pouch都附有掛帶連啪鈕，可扣喺手袋，加上產品係由矽膠物料製成，唔易惹塵，真係方便又實用啊！

即日早上7時起至明年1月5日，去7-Eleven買指定貨品類別滿$20，就可獲1張印花，之後每購物滿$10就可獲多1張印花。集齊8張印花加$65，就可隨機帶走2個「隨身Mini Pouch」；或儲齊5個印花加$38，就可隨機帶1個返屋企喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 有咁可愛嘅卡通人物陪住抗疫，心情都好啲。