被裁可能是轉行的契機

今年以來，有不少朋友因為公司重組或節省成本而被裁，在疫情下當然很難找工作。但我有位朋友的故事卻很勵志，他花了大概半年時間，輾轉找到一份不同行業的工作，發現原來自己的技能在另一個行業也能發揮所長。

他在舊公司已經做了接近20年，舊公司身處的行業即使沒有疫情，亦經營得很困難，近年已經沒有增長。他說，如果不是吃了公司的「無情雞」，相信自己也無法走出自己的舒適區，仍然呆在一個走下坡的行業，說來真要感激公司的裁員行動。

他說最初被裁的時候，總是問︰「為何是我？」也擔心到其他公司會遭白眼。但他說服了自己，在經濟大環境下，很多公司都裁員，並不是自己的能力問題，所以很快便振作起來，積極找工作。他發現很多公司並不介意你曾經被裁，反而更看重你的工作技能和往績。

現在的經濟環境雖然很差，但不少公司其實並不受疫情影響，例如地產、物業管理、超級市場、網購等等，不是不受疫情影響，便是「疫市」上升，如果你的技能用得着的話，可能是一個轉行的契機。

另一個意外收穫是，過去他工作忙碌，沒有花很多時間在家人身上，大學畢業後他轉工不多，每次都是離開舊公司便返新公司，過去半年剛好是一個長假期，多了陪伴家人，也看着孩子成長。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》