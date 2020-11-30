無入息證明都可以借錢？

在香港打工，一般出糧情況是僱主為員工開設自動轉帳，每月定時定候直接出糧至員工戶口，員工可輕易向銀行查詢出糧記錄，並以此作為入息證明。此外，公司亦會派發糧單予員工作紀錄，但兩者對比起來，銀行紀錄會較具可信性，因為糧單始終有機會造假。

或者你會問，為甚麼入息證明如此重要呢？因為當你申請很多不同服務時，對方都會要求你提供入息證明，以證明你有穩定的收入，財務狀況不會輕易出現問題，尤其是與金錢相關的服務，例如申請按揭、信用卡或借錢等，銀行都非常看重申請者是否有可靠的入息證明，以避免出現壞帳。因此，如果申請人欠缺入息證明，一般來說就很難申請上述服務。

疫情令自動轉帳變為現金糧

可是，今年不幸出現疫情，影響遍及各行各業，很多公司的出糧金額和日子都不像從前般穩定，例如會分多幾期出糧、提早或押後出糧等，公司為了方便處理，可能會轉為改用現金糧作支薪方法，使打工仔未必有穩定銀行記錄或糧單，以至無法獲得可靠的入息證明。

再者，其實有很多人本來都在做一些現金糧的工作，或者並無固定僱主，例如地盤或裝修工人、炒散、自由工作者等，他們都是每完成一單工作就賺取工資，自然沒有入息證明。

▲ 很多工種如自由工作者都未必有入息證明，借錢時難以獲得銀行批核。

免入息貸款解周轉問題

問題來了！沒有入息證明的打工仔，並不代表他們沒有收入，但當他們需要申請按揭、信用卡或借錢時，就好可能因此而沒法獲得批核。尤其是出現短期周轉問題的人，因為提供不到一紙入息證明而被銀行拒諸門外，隨時令小問題變成大問題。

幸好，有些財務公司如Cashing Pro，十分明白這些人的苦況，因而特設「免入息貸款」計劃，申請人毋須提交實質入息證明如糧單或銀行記錄，一樣有機會獲批貸款。申請人只需提交身份證、住址證明及銀行戶口出入紀錄(並非銀行戶口出糧紀錄)，即可輕鬆獲得貸款周轉。

▲ Cashing Pro「免入息貸款」是小額周轉的好方法。

由於這種貸款非常新穎，而且不用申請人提交入息證明，所以在審批過程一般都比大部份銀行和財務公司更快捷更省時、更簡單。所以，Cashing Pro「免入息貸款」深受眾多香港人歡迎，對於想小額周轉的朋友，Cashing Pro「免入息貸款」絕對是首選，可以令您簡單地解決燃眉之急。

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（資料由客戶提供）