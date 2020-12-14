企業爭取高估值 還看新經濟經營模式

一場疫症，衝擊環球經濟環境，企業以往賴以成功的經營方程式，在疫後新時代已未必管用。相反，一些新經營模式卻伺機崛起，帶領企業「疫」後重生。各行各業現時都需要重新思考發展路向，企業如欲爭取高估值，也要與時並進，投入新經濟懷抱。

社會在疫情之後出現「K型復甦」，加速了舊經濟轉型新經濟的步伐。仲量聯行評估諮詢服務部資深董事陳曼藝認為，現時新經濟正宏觀地影響整體市場，「任何行業和公司的業務發展也以新經濟發展為方針，值得一提的是新經濟顛覆性的性質，如種植不再需要土壤、鏡面充當電視熒幕等，完全脫離大家從前的認知範圍。」面對這些不同類型的轉變，對估價行業也帶來新機遇，如新經濟會帶來評估新能源等新科技產品的機會。

知識產權和生物資產發展蓬勃

新經濟市場底下，知識產權和生物資產估值的發展比較蓬勃，「因為知識產權是新經濟公司的最重要的資產，而內地糧食相關企業的合併與收購活動顯著增加，也提高了生物估價的需求，我們就曾爲奶牛公司、養鷄場等進行生物評估。」仲量聯行企業評估及諮詢有限公司（下稱仲量聯行）專門為客戶提供地產、機械設備、生物資產、天然資源、無形資產和財務估值的綜合價值評估和相關顧問服務，在資本市場股權融資、新股上市、收購合併和會計參考服務方面建立了很高的客戶信譽。

仲量聯行服務範圍從地底（墓地評估、礦產評估等）延伸到天上（雲端科技咨詢服務）、有形資產延伸到無形資產、從舊經濟到新經濟，立體地涵蓋了其提供的綜合性服務。

▲ 陳曼藝認為現時新經濟正宏觀地影響整體市場。

新經濟成為近年市場焦點，仲量聯行評估諮詢服務部執行董事陳銘傑認為這對估值工作也帶來了新挑戰，「因為新經濟中不是人人都能夠成功脫穎而出，難有固定的成功指標去估算企業，我們不能單靠客戶提倡的新經濟發展來斷定其高價估值。我們需要客觀和多重分析不同項目的可行性，對評估師而言，是大大增加了學習的層面。」

ESG是高估值元素

概括來說，陳曼藝認為估值的高低與企業的發展有着相輔相成的關係，「當企業發展元素越多，估值自然相對提升。現時大多企業都利用新經濟為發展元素來提高估值，這亦是大勢所趨。此外，綠色經濟也是企業近年積極推動發展的環節。我們一直有研究及跟蹤綠色金融與地產的發展，亦發現綠色經濟與投資回報有一定的關聯。在國内和美國兩大市場也能看到大量綠色金融產品湧入市場，證明市場對綠色經濟的認可。企業在ESG方面有所發展也是獲得高估值的元素。」

▲ 陳銘傑在不同的估值個案中，發現很多中小型發展商也參與IPO市場。

近年，新經濟股成為IPO市場的焦點，每次有相關企業上市也成獲投資者熱烈追捧。但陳銘傑在不同的估值個案中，也發現到IPO市場有另一個發展趨勢，「早期IPO市場都是由最大型發展商分拆出來的大型物管公司佔據，這幾年卻看見更多中小型發展商也參與這個市場。我們參與了大部分這類IPO的項目，相信這市場發展會有持續的趨勢。」

「有意上市的企業，很多時候都會透過收購合併來擴大業務範圍，當中涉及多種融資工具、員工股權獎勵、招攬員工等企業擴展計劃，這些對企業都會帶來深遠的影響。而近年也來多了私募基金客戶希望從第三者角度提供獨立財務表現分析與報表管理服務，向其投資者交代股權與地產投資回報收益。在這種情況下，採用的估價公司聲譽與品牌極爲重要。」因此，陳曼藝表示企業及基金宜盡早聯繫估價公司，獲取專業的綜合價值評估，為日後上市，財務融資以及投資者關係作出更好的準備。

（資料由客戶提供）