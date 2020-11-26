一個人無改變自己的能力，即是說，一生將只是日復一日地重複又重複固有pattern過幾十年。一個人無法突破，就如活在一個無形的囚籠內。世界大抵有幾類人：一、拒絕求變、求進步：既然一向如此，「好地地」（而他們心目中的好地地，只是無穿無爛而已），就讓它繼續便是；二、想作出改變，但不得其法；三、有能力改變的人，人生會不斷突破、提升、transform（轉變）。

其實，改變並非為了他人或要達到世俗標準的成功，一個人有改變自己的能力，人生才有進步的可能性，這是對自己人生負責任和有要求的態度。簡單如日常的習慣、脾氣、生活模式或學習方式，都需要有改變自己的能力。例如：有些人老嚷着自己肥，但卻日日只得個嗌字；又或有些人想學好一門語言／知識，卻老是停留在心想階段，行為卻沒啥改變。

《New York Times》暢銷作家James Clear寫的《Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones》（原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則）一書很實用，他提倡「每天變好1%」的理論：若我們每一天都立志比昨天進步1%，那一年後，我們就會比去年進步37%。每日的improvement（改善），接着成為tiny habits（小習慣），進而形塑成我們的固定習慣。「每天變好1%」，聽落沒有鴻圖偉略的氣勢，但卻是最平易而奏效的。

早前疫情關係，宅在家食量大過運動量，久而久之，體重和腰圍達人生巔峰，連家母也禁不住傳短訊肺腑叮囑：「請不要肥下去。」此話出自以肥見稱的家母肥媽口中，可想而知有幾嚴重。於是，我嘗試用每天進步1%的方式，由自己體力和耐性應付到的帶氧和負重運動開始，持之以恒地每天逐少進步1%，不知不覺間，竟然輕鬆練出腹肌來！成果是很自然地發生的。此法也能應用在其他領域，例如，想改變自己壞脾氣的，可否給自己訂下目標：今日比昨天發少1%的脾氣呢？又或今天可否比昨天向人多發1%的善意？啟動「每天進步1%」很簡單，關鍵在於我們能否扚起心肝。