一個人無改變自己的能力,即是說,一生將只是日復一日地重複又重複固有pattern過幾十年。一個人無法突破,就如活在一個無形的囚籠內。世界大抵有幾類人:一、拒絕求變、求進步:既然一向如此,「好地地」(而他們心目中的好地地,只是無穿無爛而已),就讓它繼續便是;二、想作出改變,但不得其法;三、有能力改變的人,人生會不斷突破、提升、transform(轉變)。

其實,改變並非為了他人或要達到世俗標準的成功,一個人有改變自己的能力,人生才有進步的可能性,這是對自己人生負責任和有要求的態度。簡單如日常的習慣、脾氣、生活模式或學習方式,都需要有改變自己的能力。例如:有些人老嚷着自己肥,但卻日日只得個嗌字;又或有些人想學好一門語言/知識,卻老是停留在心想階段,行為卻沒啥改變。

《New York Times》暢銷作家James Clear寫的《Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones》(原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則)一書很實用,他提倡「每天變好1%」的理論:若我們每一天都立志比昨天進步1%,那一年後,我們就會比去年進步37%。每日的improvement(改善),接着成為tiny habits(小習慣),進而形塑成我們的固定習慣。「每天變好1%」,聽落沒有鴻圖偉略的氣勢,但卻是最平易而奏效的。

早前疫情關係,宅在家食量大過運動量,久而久之,體重和腰圍達人生巔峰,連家母也禁不住傳短訊肺腑叮囑:「請不要肥下去。」此話出自以肥見稱的家母肥媽口中,可想而知有幾嚴重。於是,我嘗試用每天進步1%的方式,由自己體力和耐性應付到的帶氧和負重運動開始,持之以恒地每天逐少進步1%,不知不覺間,竟然輕鬆練出腹肌來!成果是很自然地發生的。此法也能應用在其他領域,例如,想改變自己壞脾氣的,可否給自己訂下目標:今日比昨天發少1%的脾氣呢?又或今天可否比昨天向人多發1%的善意?啟動「每天進步1%」很簡單,關鍵在於我們能否扚起心肝。