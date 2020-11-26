感恩節傳統 火雞送總統本非為赦免

今天是美國感恩節，每年這個節日，總統都會在白宮舉行「赦免火雞儀式」，放火雞一馬，讓那隻火雞不會成為感恩節大餐。特朗普前天就赦免兩個幸運兒，正式在白宮玫瑰園出席儀式的是「粟米粒」（Corn），另一隻沒有出現的「粟米條」（Cob）是後備，亦會一併獲得赦免。誰來決定正選？白宮搞網上投票，由網民兩隻揀一隻。兩位幸運兒不僅能從幾千萬火雞中倖存下來，還過上「富雞」生活，牠倆日前到達華盛頓後，住進大酒店威拉德（Willard Intercontinental）套房，由扮成特勤局特工的保安保護，我都未試過。

赦免火雞已是年度例行公事，大家期待的是有甚麼有趣蝦碌場面，或者總統爆甚麼金句。特朗普前天卻令人失望，沒像平時般噴口水花，發言時讚揚新冠疫苗進展，感謝醫護人員，但沒提及卸任、炒人之類的事。

去年，特朗普就講了笑話：「感謝上帝，『麵包』（Bread）和『牛油』（Butter）被特殊方法養大，任何情況下都能保持冷靜，這一點非常重要，因為牠們已經收到傳票，周四出現在眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）家的地下室。沒錯，成百上千的人都收到傳票。看來民主黨人在指摘我，對土耳其太軟弱了（火雞的英文與土耳其Turkey相同）。」

除了講政治笑話，歷任總統赦免火雞時也發生一些尷尬事。2001年小布殊被名叫「自由」（Liberty）的火雞向腰部以下「發起攻擊」，畫面被攝影師捕捉，媒體調侃說他被「性騷擾」，又或者是感激他作出回饋。奧巴馬上任以來赦免的火雞，只有1隻順利活到下一年感恩節，其他全都在得到特赦後迅速歸天，奧巴馬因此被媒體稱為「烏鴉手」。

甘迺迪 近代首位赦免火雞總統

一般講法，總統赦免火雞可追溯到1863年，林肯總統的兒子喜歡了一頭聖誕火雞，哀求林肯放過即將變成大餐的牠，留下來當寵物，林肯答應了，還為牠取名傑克（Jack）。然而，還有另一個說法，指傳統來自1947年杜魯門當總統的時候。1997年，克林頓在赦免火雞儀式上也說杜魯門是始創者，但2003年杜魯門圖書館發聲明表示，並沒有找到任何文件可以證實杜魯門赦免過火雞，而且杜魯門有跟記者說他收到的火雞會被送上桌。事實上，杜魯門是第一個收到美國全國火雞聯會（National Turkey Federation）送出火雞的總統，不過他沒有赦免火雞，更把火雞吃了。

今天，火雞聯會送火雞給總統赦免，諷刺的是，當年送火雞給杜魯門及其他總統原意剛剛相反，是給他們吃，乃宣傳花招，推廣民眾多吃火雞，養殖戶收入就更好。自19世紀70年代，已有人送火雞給白宮，不過並非協會組織，而是某些養殖戶私人送，愈來愈多人加入行列，後來由火雞聯會出面。

1963年，業界送一隻40磅火雞給甘迺迪總統，火雞還掛有「請享用，總統先生」（GOOD EATING, MR PRESIDENT）字牌，但甘迺迪卻說：「讓牠活下來」，媒體用「總統特赦」來形容，甘迺迪成為近代第一位在感恩節赦免火雞的總統，但未有成為慣例。之後的尼克遜也沒有吃火雞，送了去動物園。直到老布殊1989年在白宮公開赦免火雞後，這個儀式才成為一年一度慣例。雖然他並非第一個赦免火雞的總統，但就是第一個確立白宮赦免火雞傳統。

被赦免的火雞一般有數個歸宿，好像今年的「粟米粒」和「粟米條」，就送去艾奧瓦州州立大學農場，其他多數會去弗吉尼亞州理工的農場Gobblers Rest，迪士尼樂園都試過。一般獲赦免的火雞都4個半月大，雖說之後可以「頤養天年」，但這個「天年」可能僅幾個月。

一頭野生火雞平均壽命3至4年，但繁殖供食用的即使沒有被吃掉，壽命一般都不長。牠們被餵大量粟米和大豆，養得體形太大飛不起來，骨架也無法支撑龐大身軀，器官亦容易衰竭。所以說，奧巴馬的「烏鴉手」，他都不想，他曾經赦免的「勇氣」Courage，就活到6歲有多，實屬罕見。

20萬隻選2 候選火雞專人訓練

火雞聯會每年從會員農場約20萬隻火雞中，選出兩隻作為候選雞，評選考慮長相、性格和與人互動情況，不要太狂野。由專人訓練，讓牠們聽音樂，習慣鎂光燈和各種雜音，這樣到了赦免儀式就不會出洋相。曾經有統計，大半美國人都會在感恩節吃火雞，每年大概吃掉4,600萬隻，聖誕節吃掉2,000多萬隻。動物保護團體一直表達不滿，批評這種傳統「荒謬」，另一方面火雞聯會就不斷做推廣，過去10年花了100多萬美元游說費，包括繼續搞總統赦免儀式，務求讓火雞保留在餐桌上。

火雞以後仍然有機會去白宮，侵侵就即將離開。其實，在2018年赦免火雞儀式，就有關網民投票選火雞，他說了一段話，放在今天可堪玩味：「這是公平競選（網上投票），不幸地「紅蘿蔔」（Carrots）不認輸，要求重新點票……我們現在已經有結果。不好意思，「紅蘿蔔」，你輸了（給「豌豆」（Peas）），結果一樣。」