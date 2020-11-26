港抗疫民意為先 阻礙清零

本港上星期的新冠疫情一發不可收拾，截至昨日（25日），歌舞感染群組已高達250人確診，其緊密接觸者以及其他聚會所引致的二次感染更陸續有來。此外，其他源頭不明的個案亦持續上升，分布在香港不同區域，相信短期內會有更多個案接連出現。根據港大研究發現，現時第四波基本傳染數（R0）正直綫上升，相信第四波疫情可能較第三波嚴重，至於會否出現失控的情況，則視乎港府與市民共同抗疫的措施是否奏效。

學校防疫措施不足 教局需檢視

現時正值秋冬之際，氣溫驟降令上呼吸道感染和新冠感染難於辨認，令控制疫情難上加難。兩星期前在中小幼稚園爆發的鼻病毒，縱使學校已採取防疫措施，但在控制感染上仍差強人意，相信如學校有新冠肺炎爆發，速度絕對不比鼻病毒爆發慢。這亦證明現時學校控制呼吸道感染的措施並不足夠，學生於課堂間小息時可透過進食、交談、運動等緊密接觸，令感染機會上升；幼稚園學生由於衞生常識薄弱，在課堂之間感染以及透過校內環境感染風險亦十分高，教育局實在有需要再檢視現行校內防疫策略及措施，以減少動輒停課的決定，避免擾民。當疫情大爆發時，停課實在有必要，但當疫情未嚴重而長期停課，則令莘莘學子的學習進度大受影響。

第四波疫情來勢洶洶，不同的醫護團體及專家已提議，要盡快進行第二期的全民檢測，以盡快找出源頭不明個案，遏止疫情肆虐。全民檢測要有效果，必須果斷強制執行，配合政府刊憲修例，加強不配合作檢測市民的罰則，達致用最短時間為全民進行檢測，這樣才能有效找出隱性傳播者和無症狀感染者，並盡快隔離治療。此外，亦必須配合限制市民出外流動，市民未必需要像以往內地封區封城般嚴格限制出入，但亦應遵守社交隔離措施，盡量減少外出，限制其流動範圍，以免懷疑個案透過不同的社交活動散播病毒。

全民檢測 需配合限制社交

以內地成功遏制新冠病毒的檢疫經驗借鏡，任何全民檢測如沒有限制外出社交配合，又不能大刀闊斧斷絕輸入個案與本地市民接觸的傳播鏈，整個抗疫政策始終不能做到「滴水不漏」，控疫變相徒勞無功。與其浪費公帑一次又一次為新一波的疫情費煞思量，倒不如全民謹守崗位盡力為本港一次性「清零」更實際。

政府最近確實加大了力度，如立例加強強制檢測範圍，以及提供私家醫生為懷疑個案測試的框架，亦設立「安心出行」手機應用程式，供市民及商戶下載，更和勞福局合作為新感染病毒而無有薪病假的自僱人士提供5,000元一次性資助。從這些新的措施，看得出政府是用心良苦，但在執行細節上由於牽涉不同持份者，間接令當局疲於奔命，亦達不到預期效果：私家醫生擔心遺漏為懷疑個案作檢測而受紀律處分的風險，亦有醫生認為，現時訂立的檢測指標，令無症狀感染者更難被發現；5,000元資助新冠病人更被社會批評為鼓勵市民感染。政府一方面要為來勢洶洶的疫情撲火，但這些有創意及急於推行的政策，往往未經深思熟慮，令其成效不彰。

香港抗疫的策略往往是「以民意為先」，既要考慮市民承受的能力，又要顧及市民有選擇權，太多的顧慮導致香港遲遲未能像內地，或一些少數外國典範如新西蘭等，做到長期零確診，亦令市民及全港經濟被迫打持久戰，懷着身心俱疲的作戰狀態，始終有倒下的一日。

▲ 如全民檢測沒有限制外出社交配合，抗疫政策始終不能做到「滴水不漏」，變相徒勞無功。（資料圖片）