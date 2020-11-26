裝備港青 助融入大灣區發展

行政長官昨日宣讀施政報告。去年因應社會狀況折衷推出短版施政報告，今年在抗疫背景下分量復常，重點經濟復甦；當中協助香港青年走進大灣區更是上周吹風主打之一，亦就是本屆政府青年發展以「三業三政」為方向當中的「就業」。國家主席習近平上月在深圳經濟特區40周年慶祝大會上說「要求充分運用粵港澳平台，吸引更多粵港澳青少年全面交流，往內地學習、就業、生活」。由國家視角，是次施政報告正是嘗試回應國家大灣發展新格局，為港青參與大灣區發展踏出第一步；由香港特區視角，亦是嘗試充實港青融入大灣區的意慾。中長遠而言，港府仍要協助港青在「國內國際雙循環」及大灣區戰略格局中，尋找自我定位。

灣區青年就業計劃 先行先試

行政長官在競選政綱及2017、2018年施政報告均為青年發展設專章，2018年施政報告更提及「青年」及相關字眼達118次，可見對青年發展的重視；今年報告則設半個專章提及相關字眼55次。是次亮點是特區政府為港青踏進大灣區就業先行先試，推出的「大灣區青年就業計劃」，以補貼工資形式，鼓勵在港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個。由國家視角，大灣區十分歡迎有心有力的港青北上參與建設工作，譬如深圳市早前已率先對港澳大學畢業生開放招聘5個公務員職位，可見大灣區亦是求才若渴。

當然，有批評認為，何不去向中央和內地企業直接爭取青年職位。其實，在內地市場渴望走出去的時候，對香港高管特別是對有國際市場經驗者有一定需求，但這未必惠及本港普羅青年；而且，在現時的政治現實下，向中央爭取超國民待遇是不切實際的想法。因此，是次特區政府提出此先行先試的計劃，恰如其份，亦同時可向內地展示港青的能力。

由香港視角，政府統計處上周公布，本年8月至10月經季節性調整的失業率，20至24歲的是19.7%，25至29歲的則是7.9%，29歲以下失業人數達8.17萬人，可見本地經濟一潭死水，青年失業率亦會維持雙位數字一段時間；反觀大灣區7 000萬人口的發展潛力巨大，而且經濟正恢復元氣。可是，根據本年5月本港智庫「MWYO青年辦公室」調查顯示，有逾八成青年均表示無意到大灣區工作，原因主要包括薪金水平偏低，亦因對內地觀感印象負面，不認識當地規劃發展政策等。雖然薪金差距已由補貼解決，不過若要推動港青到大灣區就業，特區政府必須對症下藥，否則只會事倍功半。

加強教育 不再「靠記憶拿高分」

港青要參與大灣區發展以至「雙循環」的機遇，除了是中央政策給予機會和企業臨時空缺外，亦要充實自身實力，與內地青年競爭。為此，特區政府要協助港青結構性轉移，盡怏縮窄港青與內地青年對大灣區的認識差距；中期而言要則要加強教育配套：本港教育課程仍停留在幾十年前的「靠記憶拿高分」的模式，但進入職場，特別是內地職場，這些技能就沒有太大競爭力；今天一張128GB的記憶卡的價值就只是數十元罷了。因此，港府如何充實港青在大灣區以至幫助內地走出國際舞台，本地教育無論是語言、內地及國際視野、了解當地商業文化和運作等，絕對是致勝關鍵。

棄「只留港」觀念 認識灣區機遇

從青年人的視角，則要首先放棄傳統老舊的「只留港」觀念，其實無論是內地、或是歐美國家，青年人穿州過省工作學習實屬平常事。另外，當主旋律都在談論大灣區有重大機遇的時候，大多青年也不大掌握是「甚麼機遇」，不少均認為大灣區只會有利於具經濟規模的企業、打通網絡的中小企、或是中高層的專業人士；而對於普羅的大、中學畢業生，卻覺得未能有效競爭。施政報告內提及的「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，就應多與青年組織合作，協助年輕人了解認識大灣區創業機遇及配套，令年輕人得以發揮所長。

長遠而言，特區政府要就大灣區為青年帶來的機遇勾劃出清晰的論述，加強向青年人的解說宣傳，讓大家對大灣區的理解不只是滯留在吃喝玩樂的軟性層面，而要具體建構港青與粵港澳大灣區的關係，以及具體的行動綱領。

國家經濟崛起，未來經濟機會處處，香港在歷史、地理和法制仍享有優勢；若果要香港繼續在世界舞台佔一席位，就必須融入現實，擁抱競爭。

▲ 長遠而言，特區政府要就大灣區為青年帶來的機遇勾劃出清晰的論述，加強向青年人的解說宣傳。（陳永康攝）