百年老店不易做 靈活經營更重要

筆者上周四於本欄討論了家族百年老店的成功因素，不是每個企業創始人都可以把生意發展成為百年企業，而且也不是每個行業都有發展成為百年老店的條件。更重要的問題是，為甚麼非要做百年老店不可？日本的百年老店數目全球稱冠，但反觀長袖善舞、叱咤世界商業的猶太人，其百年老店的數目，比華人企業百年老店數目還少。我們不妨據此對百年老店這個話題作進一步深入分析。

為甚麼猶太人不做百年老店？是他們鄙視百年老店的「金漆招牌」嗎？我們看到，猶太民族人口一直多是「漂泊無根」的「異鄉人」，即便建國後的以色列，其國境周圍都為「敵人」所包圍，外部環境很不穩定，生意經營的穩定性無從談起，遑論可以發展成為百年老店——外部經營環境的穩定性，顯然也是成為百年老店的成功條件之一。

猶太家族企業 着眼財富傳承

既然有此限制，那麼猶太人能夠在全球商界叱咤風雲，其成功之道在甚麼地方？答案就是「靈活善變」。對於猶太家族企業來說，它不是去追求不朽長存、百年不倒，而是更多着眼於財富的傳承，企業只是追求和累積財富的「載體」；所承傳的是財富，而不是企業這個「載體」本身。

這個「傳承甚麼」的理念又回到筆者過去的討論和研究：傳承究竟是要傳承甚麼東西？企業傳承嚴格來說，只是「載體」的傳承。對家族來說，更重要的東西，不光是一家企業的傳承，而是包含更多東西，包括財富、家族價值觀的傳承，所以不少家族企業樂於做善事，透過慈善工作，彰顯家族的價值觀；此外還有家族成員和諧關係的傳承。可以說，家族企業家的創辦人更希望得到這3種傳承的結果。

由此來看，為甚麼非要做百年老店？在此需要說明一下，筆者並非主張企業不宜發展成為百年老店，百年老店有其競爭優勢，例如百年的「金漆招牌」，其產品質量便更值得信賴。但基於發展百年老店有其條件，不是人人都能夠成功打造，而且行業的性質不同，都會影響到成為百年老店的成敗。

適當時機放手 有望東山再起

事實上，集中精力做好一門生意，精益求益，優質產品帶來好口碑，的確是產品銷售的有利條件，消費者也樂見市場上有這樣的產品。但畢竟成為百年老店受到內外部環境條件、行業性質等限制，當發現生意在時代變遷下已成為夕陽行業，仍繼續堅持故業不放手，不僅令這個財富創造和積累的「載體」無法傳承下去，最終恐怕還把累積的財富「蝕掉」。採用靈活的方法經營，在適當的時候「放手」，把生意賣掉，還有東山再起的機會，無疑也是家族企業在「百年老店」願景之外的另一種理性選項。順筆一說，猶太人營商的靈活精神，值得華人企業家借鏡。

筆者對華人家族企業百年老店數目少現象所作的研究，以及對百年老店成功條件的闡釋，包括規模小、產品多屬穩定銷售的消費類產品、外部經營環境穩定等，無疑是百年老店在過去的成功因素。然而，在今日高科技和網絡經濟急速發展下，包括市場的產品、內外部經營環境的變遷等，影響未來發展的因素也會出現變化，因而對於由目前延伸到未來的百年，這些是否還是百年老店成功的因素，筆者便不敢確定了。

事實上，目前世界在各方面，包括政治經濟和社會，都瞬息萬變。外部變化的因素包括3點—

一，技術不斷創新、變革，產品的生命周期愈來愈短，此為企業長期將面臨的挑戰；

二，地緣政治關係的變化。由上世紀80、90年代所強調的「全球化」，至今出現「去全球化」浪潮，或者變成「區域化」，這個外部環境因素的顛覆性逆轉，對營商無疑產生顯著的影響，此為企業中期面臨的挑戰；

三，新冠疫情對經濟活動的影響，以及為之不得不作出的加速變革，此為企業短期面臨的挑戰。

以上這3項新的長、中、短期挑戰，是企業不得不面對的新局面。

很顯然，今時今日把企業發展成為下一個百年老店，難度較以前更高，面對更多挑戰。企業的經營要更靈活、要變革，才是生存之道，不一定要百年長存不倒，固守原來的生意，在適當時機可作行業轉變，或產業升級，以適應一浪接一浪的新變化。百年也許太長，需要爭朝夕。

阿里經營102年 願景多於現實

日前，螞蟻集團AH股雙雙暫緩上市，在一片熱議聲中，筆者找來阿里巴巴的年報閱覽，年報的第一頁，寫上該集團的遠景，「是做一個102年的企業」。為甚麼是102年？原因是阿里巴巴於1999年成立，一年之後便跨進20世紀，再過100年，便過了21世紀，於是只要阿里巴巴經營了102年，多2年，便可向外宣傳，該集團跨越了3個世紀。

然而，在目前企業所面對的長中短期3大挑戰中，技術發展一日千里，產品的生命周期愈來愈短，經營102年無疑是「願景」多於「現實」的口號式理想。互聯網行業技術變革最大，變化速度也最快，比起需求穩定的醬料行業，阿里巴巴要做足100年，將是相當困難。

3類行業 百年老店「天敵」

筆者之前曾撰文討論過家族企業的生命期與行業的關係。以下3種行業的性質，家族企業都難以長時間存活。第一，是資本高度密集，如鋼鐵業、運輸業等重工業，投資資金量大，回報期長，資金周轉比較慢，在經營出現困難時，不易把資產變賣，以取得更多應對困難的空間，因而其存活相對顯得脆弱；第二，易受國際經濟影響，或外部環境波動性非常強的行業，如航空、航運等行業，最近國泰港龍航空結業，就是一個很好的說明例子；第三，本身有高生產要素要求的行業，像阿里巴巴經營的互聯網行業、高科技行業等，需要大量的人才和資金。若家族企業經營這些行業，公司存活並不容易，因為行業需要不斷有吸引性的技術、人才和資金，控股權很容易被稀釋，無法鞏固家族控股的股權結構。如果企業家致力於打造百年老店，請盡量避免進入這3類型行業。

總括來說，百年企業不是每個創業者都可以成功打造，也不是每個行業都有成為百年老店的條件，因此百年企業不易做，也不是非做不可。當大家都在講百年老店，我們是不是可以用更靈活的目光，看待家族企業百年老店這個話題？在現今瞬息萬變的科技資訊新世紀，答案顯然是肯定的。

▲ 互聯網行業技術變革最大，變化速度也最快，阿里巴巴要經營102年，無疑是「願景」多於「現實」。（中央社資料圖片）