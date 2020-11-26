資助租酒店作過渡屋 一舉多得

特首林鄭月娥昨在施政報告中表示，擬資助非政府組織租用酒店和賓館作為過渡性房屋用途。此舉除有助改善輪候公屋人士的居住條件，更或避免酒店面臨結業危機，外國政商皆有涉足。

最新施政報告有意善用合適和入住率偏低的酒店與賓館單位用作過渡性房屋，有消息人士表示酒店可能被全幢或分層租用，估計該計劃最快明年年初可以推出。運房局將向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，以資助非政府組織租用此類單位，增加短期住宿供應。

英安排露宿者 短期住酒店賓館

社聯行政總裁蔡海偉接受傳媒訪問時表示，若興建組合屋或需一至兩年時間，租用酒店則可能兩三個月已可入住，有助輪候公屋人士更快改善生活環境，他們亦可善用社區資源解決煮食及洗衣等需求，但強調部分賓館套房早被改造成類似劏房，需留意此類單位是否有合適消防設備。

新冠疫情重創經濟，令住屋問題愈發嚴重，本港部分社企過去曾呼籲政府善用閒置酒店作臨時住宿。此類做法早有見於外國，例如英國前年一項數據顯示，當地地方政府在3年內斥資逾3億英鎊，安排露宿者短期入住酒店及賓館。

將酒店轉為臨時住宿，除可讓露宿者短期內有瓦遮頭，更有兩大長遠用途。其一是為無法入住政府資助房屋的人士提供更廉價的選擇，例如紐約市政府現時亦正考慮將空置酒店單位改造為單人住宿單位（SRO），迎合後新冠經濟。

紐約空置酒店 改單人住宿單位

其二便是為免酒店因旅遊業衰退而結業，當地一項統計指酒店在5月的入住率為47.2%，比去年下跌47%，收入亦在同期間大減82.6%。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示此舉一石二鳥，也比重新建造單位更有效率及省錢，已計劃斥資逾10億美元。

加拿大政府亦將在未來6個月內斥資10億加元包下多間酒店，在全國提供3,000個較易負擔的住宿單位，讓更多有需要人士包括家暴受害者、及即將露宿街頭的人士受惠。

容易負擔的小型單位在未來只會更吃香，美國部分企業例如Repvblik看準商機，與疫下空置率高的酒店合作，將其單位改造成廉租單位出租。企業行政總裁Richard Rubin表示，不少人在疫下會大屋變小屋，但市場未能提供足夠選擇，改造酒店客房或能迎合此類「兩頭不到岸」人士的住屋需求。

市民住屋問題迫切，租用酒店作過渡性房屋只是權宜之計，政府宜覓地多建房屋。

▲ 施政報告中提及，擬資助非政府組織租用酒店和賓館作為過渡性房屋用途，或可避免酒店面臨結業危機。（資料圖片）