特首確立清零目標 社會期待清晰路綫圖

第4波疫情失控大爆發，特首林鄭月娥繼公開宣稱應對疫情是頭等大事，昨在施政報告中也確立清零目標，惟落實措施卻欠奉，還否定全民強制檢測，形容為口號式。

既然已將清零列為控疫目標，社會期望，亦要求林鄭特首及她所領導的政府，上下一心，盡快交出路綫圖和時間表，並全力探討研究，推出具體及有行動的計劃，切勿只講不做。

惠港措施新機遇 遠水難救近火

在施政報告公布前，市民都期望林鄭會提出具體振興經濟、紓民困和控疫措施。可惜昨日所見，內容欠缺石破天驚的新猷，中央的惠港政策，可為香港帶來新機遇，融入大灣區發展，是香港未來發展重要方向，但這些措施都屬遠水，難以救爆疫近火。談到控疫，報告強調除全面收緊入境管制措施，還要求高風險群組接受強制檢測，或再次推行大規模社區檢測，力爭清零，期望早日與內地恢復通關。

這是港府在爆疫逾10個月來，首次將清零作為控疫目標，市民都非常關注如何及何時可清零。

對於有建議藉全民強制檢測達致清零，林鄭認為是流於口號式，強調全民強制檢測涉及封城至少4至8個星期，其間所有市民無法出門，機場關閉，香港能否生存、是否全靠政府養？她不排除將來會推行大規模社區檢測，惟暫時沒相關計劃。

要做到清零，確實需要社會配合。問題是：林鄭與專家及全港市民是否有足夠、全面溝通。每一波疫情都是港府在入境防疫失誤所致，每次爆疫後都說已收緊入境措施，但每隔兩、三個月又因防疫甩漏再爆疫，被譏諷為「一放就爆、一爆就收、一收就死（經濟）」。

封城不代表經濟一定完全停擺，在過去幾次疫情，部分企業都響應政府呼籲，讓員工在家工作，雖然社會活動確實減慢，但企業仍可如常運作，中港運輸工人仍可將日用品運到香港，而金融活動，如股票買賣亦大多可在網上進行。

與各界溝通探討 引導輿論共識

事實上，香港難以照搬內地封城手段，但可參考歐洲的做法，再根據香港實際情況作調整。法國、英國實施全國封城，餐廳和酒吧關閉，限制民眾與非同住人士聚會或外出，但若特別理由或需要時仍可出門，如上班、上學、買餸、看病，甚至遛狗。這些措施實行後，法英疫情已由高峰回落，產生一定的效果。

即使香港無法做到全民檢測，是否有能力在疫情於某區爆發之初，進行封區檢測？港府有關的負責官員，應與專家緊密合作探討，就封區可能出現的情境進行沙盤推演，並做好相關配套措施的安排，照顧好受影響群組的生活需要。

林鄭拋出了清零目標，社會大眾自然有憧憬、期待，港府應盡早交出清零路綫圖和時間表，然後與各方溝通，清楚論述相關措施的理據，引導輿論導向，爭取成為社會共識，在市民配合下，才能令經濟和社會早日復常，香港才有望重新出發，砥礪前行！

責任編輯：蔡偉強