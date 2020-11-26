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獎項見證企業突破難關 促同業互相借鏡共同進步

特約資訊 10:00 2020/11/26

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一年一度的傑出董事獎，透過嘉許表現卓越的董事會及董事，鼓勵企業及機構全面提升管治水平。

2020年是充滿挑戰的一年，在新冠肺炎疫情影響下，企業具備良好管治更顯至關重要。香港董事學會舉辦的「傑出董事獎」踏入20周年，歷年成功促業界引入優秀董事，建立出色的董事會，以持續提升管治質素，意義重大。今年大會更見證各獲獎企業跨越重重難關，甚至轉危為機，在困難時刻為同業樹立楷模，帶動本港管治水平不斷攀升。

第20屆「傑出董事獎」今年如常舉辦，以「挑戰時刻 領導先鋒」為主題，透過嘉許表現出色的董事會及董事，鼓勵更多企業在管治方面不斷進步，全面提升本港各行業的企業管治水平。應屆獲獎者來自5間公司（詳見得獎名單），展現各公司在疫情挑戰下仍充分實踐優質的企業管治，在營運、團隊管理及業績等各方面均續創佳績。

（左起）香港董事學會行政總裁徐尉玲博士、香港董事學會主席陶榮博士，以及2020年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師，對應屆獲獎企業在疫情下仍展示出色的管治水平大表讚許，期望可為同業樹立楷模，推動業界共同進步。

團隊成員各展所長 達最大效能

作為亞洲首創的同類獎項，「傑出董事獎」一直緊貼市場轉變，不斷推陳出新，在社會各界具有高度認受性。香港董事學會主席陶榮博士喜見獎項因嚴謹公正而備受推崇，加上香港董事學會的品牌加持及歷年推廣，吸引力持續升溫。除上市公司以外，近年更有愈來愈多非上市公司及法定/非分配利潤組織參與，當中不乏家族企業及NGO（非牟利機構）。

「各企業及機構藉競逐獎項，期望透過覆蓋全面的評選準則，評定現有董事會及董事的專業水平，從而審視在管治方面是否尚有不足，以作改進，有助推動企業管治朝向更專業邁進。」陶榮博士強調，企業管治並非one man band，而是講求團隊合作，故董事會的組成應盡量達致平衡，視乎不同的產品及目標市場，引入及建構合適的成員組合，發揮各自所長，達致最大效能。

企業注重ESG 整體水平提升

香港董事學會早前發布最新一份「上市公司企業管治水準報告」，反映本地整體企業管治指數平均得分為78.44分，較上一次2016年報告的71.82為高，反映本港整體業界的管治質續見進步。香港董事學會行政總裁徐尉玲博士直言，這與「傑出董事獎」的參賽企業水平逐年遞升如出一轍。其中，各企業在ESG方面的進步尤為明顯，相信與社會及獎項評審愈趨重視相關範疇亦有關係，驅使更多企業的董事會對此增加關注，期望藉推動可持續發展實現永續經營，並對保護社會環境及地球作出貢獻。

「企業管治是一個進程，即使獲獎仍需不斷更新，方能推動公司與市場最新發展接軌。」徐尉玲博士補充，「傑出董事獎」每年均會檢視評審準則及獎項類別，進行微調並加入新元素，確保與業界同步前進。正因如此，參賽企業普遍認為競逐獎項有如經歷全面而詳盡的驗身，助他們徹底掌握自身管治現況，根據各自的強弱項來自我提升；同時洞悉企業管治的最新趨勢，時刻走在最前，如同今年獎項主題一樣，化身業界先鋒，毋懼任何挑戰。

疫情挑戰艱巨 反襯企業之卓越

今屆獎項遇上疫情，正是業界應對艱巨挑戰之時。2020年度「傑出董事獎」籌委會主席黃永恩律師表示，挑戰的存在更能突顯各得獎企業及個人的卓越表現，特別值得稱許；而其他參賽企業即使未有得獎，但也展現出對公司管治的高度重視及力求進步的決心，這些皆是企業克服逆境的必備元素，同樣有助客戶提升對他們的信心。

正如法律是社會進步的核心部分，企業管治亦是公司持續發展的重要基石。黃永恩律師期望，經歷疫情困境後，明年有更多不同類型的企業參與賽事，並分享疫情下的管治經驗及心得，讓業界互相借鏡、取長補短，使支持公司發展的基石也更見穩固。

2020年度傑出董事獎得獎名單

上市公司
執行董事 遠東發展有限公司董事總經理孔祥達
董事會 嘉利國際控股有限公司董事會
非上市公司
執行董事 康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒工程師、太平紳士
至匯投資香港有限公司行政總裁及合夥人李丹翔
法定／非分配利潤組織
董事會 保險業監管局董事局

（排名以英文名稱字母為序）

（資料由客戶提供）

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