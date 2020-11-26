以心建家 以客為本 融入智能科技 締造美好家居

▲ 康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒高瞻遠矚，因應環境變遷制定目標，帶領團隊提升智能管理水平，榮獲2020年度傑出董事獎（非上市公司－執行董事）獎項。

得獎類別︰非上市公司－執行董事

得獎者︰康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒，JP

環球經濟瞬息萬變，科技發展一日千里，企業面對大量的挑戰！作為傑出董事，不但需要有前瞻視野，因應環境變遷制定不同目標，帶領團隊創新；同時要為公司和持份者創造價值，關心環境、為社會服務。康業控股有限公司（下稱康業）的副主席及行政總裁鄺正煒可說是當中的佼佼者。成為2020年度傑出董事獎之非上市公司－執行董事的得獎者，絕對是實至名歸。

秉持康業母公司新鴻基地產「以心建家」的管理哲學及康業「以客為本」的精神，鄺正煒堅信以4R可達至企業成功︰包括Right People（人才）、Right Direction（策略）、Right System（系統）以及Right Timing（時機）。公司成立「康業人才發展學院」、推動實施ISO品質認證、引進物聯網（IoT）技術、自行研發智能流動巡邏系統及手機應用程式等，正是源自4R的理念，驅使康業追求「更高」的管理服務質素、「更高」的人才水平和「更高」的業界評價。即使面對嚴峻疫情挑戰，康業都能夠迅速應變，得到不少客戶的讚揚和認同。

高瞻遠矚 用人唯才

▲ 康業秉承新地與時並進的精神，於旗下管理商場引入嶄新科技應用，配合專業貼心的服務，為客戶提供超凡的體驗。

表現卓越的傑出董事必須具備前瞻視野。鄺正煒不諱言，以前物管行業的人才培訓未有統一標準，有見及此，他以「用人唯才」的管理概念，率先成立「康業人才發展學院」，提供多元化

的專業培訓課程，提升員工的管理及領導才能、專業知識和技巧，引導康業逐步走向專業制度化。康業亦獲香港學術及職業資歷評審局開辦資歷認可課程級別一至三級的資格，成為本港首間獲得「資歷架構」認可舉辦內部「能力為本」課程資格的公司。

善用科技 提升效率

▲ 客戶可透過康業自行開發的手機應用程式SoProp，接收大廈的最新資訊，疫情期間更讓客戶清楚得知居住的大廈有無確診個案，讓業戶進出物業加倍放心。

面對全球化帶來的巨變，公司面臨不少挑戰，如何克服並創下佳績是一大難題。為配合瞬息萬變的科技發展，持續提升智能管理，鄺正煒指出，「我與團隊不但引進物聯網（IoT），更自行研發智能流動巡邏系統Nitrol及手機應用程式，如SoProp、SoPropBiz及WeCom等，以科技有效提升工作效率及管理質素，全面滿足客戶需要。」

疫情期間有關確診個案的信息混亂，令市民飽受困擾。康業利用自家手機應用程式，將最新資訊即時發放予業主及員工，讓客戶隨時了解所在大廈有沒有確診個案。康業員工亦會根據疫情作出符合公司指引的部署及跟進，多管齊下，令住客出入更安心，亦為公司帶來住客的讚揚和認同。

另外，康業積極在各領域引進不同的智能裝置。例如透過物聯網（IoT）技術應用，將燈光控制、漏水警報及截水、溫度監察及調節等信息，第一時間傳送到同事手機及中央控制中心。此外，公司還在新落成屋苑引入聊天機器人，第一時間回覆客人的詢問，及早作出支援；又引入視頻分析技術，若有可疑人物出現屋苑，控制室會即時收到警報，大大提升保安效率和可靠度。康業亦相當關注企業的可持續發展，早於2002年成立節能專責小組，提高住戶的廢物循環再用及回收率，積極推行「碳審計」工作，為住戶營造一個綠色美好的生活環境，為環保出力。

以人為本 服務社會

▲ 鄺正煒連續7年策動「Peace Box」祝福大行動，宣揚和平與愛。

康業成功的基石乃擁有一支富創意而自信的團隊。鄺正煒用人唯才，經常走訪前綫，勇於創新及接納團隊不同意見和思維，提升工作效率及管理質素。他表示，「一直以“People-Focused Servant Leadership”（以人為本、為社會服務）作為管理原則，無論在甚麼時候均以誠懇謙虛之心服務社會，帶領公司和團隊前進。」他還透露，公司已建立一個最強的售後管理服務團隊，成為住戶信賴的「親善大使」。康業作為香港最知名的物業管理公司之一，鄺正煒坦言常懷感恩之心，視企業社會責任為重中之重，為社會、為環境、為公司服務。未來，康業將繼續致力為客戶建立更美好的居所、創造更優質的生活品味、共建更和諧的社區。

（資料由客戶提供）