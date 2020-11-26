致力提升企業管治 疫境中與公司共進退

▲ FMI至匯投資行政總裁及合夥人李丹翔認為，傑出的董事懂得企業管治、風險評估及目標清晰相當重要。

得獎類別︰非上市公司 – 執行董事

得獎者︰至匯投資香港有限公司 – 行政總裁及合夥人 李丹翔

至匯投資香港有限公司（下稱FMI至匯投資）成立於2014年，是一間綜合性國際物業投資公司，以「你的回報，我的驕傲」為理念，以「持續改變，邁步向前」為使命，其牽頭者具備風險管理、目標清晰、市場觸角敏銳、勇於接受挑戰、有承擔能力等條件於一身，他就是行政總裁及合夥人李丹翔，也是2020年度傑出董事獎（非上市公司－執行董事）的得獎者。

傑出董事優點多 責任心為首

FMI至匯投資致力成為具全球領導地位的華人創立國際物業投資公司，在現今環球及地區的經濟發展瞬息萬變、資訊透明度不斷提高等因素下，企業正面對大量挑戰。作為公司執行董事的李丹翔說︰「責任及使命感非常重要。」他認為，一位傑出的董事必需要有不斷學習、吸收不同資訊、對市場變化敏感度高、具堅定的意志力、懂得風險評估、會自我反省等品質，且在追求賺錢外，更要注意監督和管治，因為他要向股東和其他董事負責。

相當重視企業管治的李丹翔，花了很多時間讓他的團隊學習及了解企業管治的重要性。例如揀選樓盤時必須進行盡職調查（Due Diligence）及風險管理（Risk Management）。在肺炎疫情下，公司迅速調配員工的工作及上下班時間，以配合政府的防疫政策，讓全體員工及客戶安心放心，這也是風險管理的一種體現。

FMI至匯投資的業務涵蓋物業項目發展、項目投資、物業管理及物業代理服務，名目繁多。李丹翔認為，執行董事懂得風險評估並且目標清晰相當重要，對股東、董事要平衡公司利益與危機，「不能因為一兩宗生意而令公司名譽受損，甚至陷入危機。」對下同事、客戶，則要明確及透明地與團隊分享理念，目標一致、上下一心才能邁步向前，達至多贏局面，「沒有共同目標猶如一盤散沙，只會出現溝通問題，錯誤叢生，甚至招致公司損失！」

多重挑戰 考驗管理者能力

▲ 李丹翔擁有超過20年國際物業投資經驗，掌握市場趨勢，助客戶在海外市場覓得心儀樓盤。

面對重重挑戰，正正可考驗管理者卓越能力。聽聞有些公司董事看見公司表現不佳，即時「跳船」，李丹翔感慨道︰「作為傑出董事，應該與公司共度時艱，共同進退！要利用自己多年經驗，發揮智慧去解決這個挑戰，轉危為機。」他又指，執行董事若只顧自身利益，無疑是公司發展的一大障礙，甚至會令公司陷入危機中。

李丹翔坦言，得到傑出董事獎（非上市公司－執行董事）獎項，意義非常重大，證明他多年來的堅守，不斷學習及運用企業管治，如今得到了回饋，感謝公司上下的支持和信任，期望FMI至匯投資行得更遠，再創高峰！

（資料由客戶提供）