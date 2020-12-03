貿發局DesignInspire創意設計博覽 帶你線上發掘全球精彩設計

香港貿易發展局主辦的DesignInspire創意設計博覽今年移師網上舉行，在12月3日至9日帶領業界和大眾在網絡世界體驗「Design for Good」的設計之旅。這個為期一周的網上展覽會為大家帶來各種精彩設計項目、獨特設計故事、趣味互動體驗，以及一連串的創意講座和工作坊，與業界和大眾一起發掘設計如何為個人、群體和商業世界帶來正能量。

每年DesignInspire都會為業界帶來多個精彩紛呈的展館，今年亦不例外。除了香港本地的設計，更有多個來自日本、墨爾本、意大利、杭州等國家或地區的參展商，在網絡世界中呈現他們的設計。

日本展區 打破簡約舊印象

對不少人來說，日本設計就是簡約風格，但在DesignInspire中，你可以看到由日本建築材料協會帶來的多樣日本建築物料，除了簡約，還有更多的可能性和與別不同的風格。

參展商之一的八紘電機株式會社（Yahiro Electronics Co. Ltd）帶來了其中一組名為「GOLDBLU lamp」系列的燈具，3位設計師靈活運用了光綫穿透金箔會散發出藍綠色光綫的特性，讓座枱燈展現出神秘的魅力，並將日本傳統的金箔工藝技術融入現代設計當中。

其中名為PHASE的設計利用日本傳統工藝將金箔與錫打造成一個3層的可旋轉結構的吊燈，讓藍綠色的光綫在空中流淌。

▲ 「GOLDBLU lamp」系列燈具，左起：PHASE、LESS THAN 600、TIN。

傳統的和式趟門透氣透光，營造出簡樸自然和温暖的效果。日本公司Nakai開設Shoji（障子，可拉式糊紙木製窗門）品牌Kitote，運用Shoji為室內設計打造出獨特的光影效果。Kitote其中一款Shoji設計概念來自漸層，藉着傳統組子細工（Kumiko）工藝將木片排列出由疏落到密集地排列，形成漸層的感覺，展示了別樣的光影美感。

他們更進行創新，推出「Air Shoji」，跳出傳統作門窗用途，將不同花紋的Shoji通過懸掛或黏貼，作屏風、牆面裝飾或遮陽之用。

▲ 以漸層為概念的Shoji，營透出獨特的光影美感。

墨爾本展區 盡顯創意設計文化

墨爾本展區是DesignInspire的另一重點。作為世界公認最宜居城市的墨爾本，充滿着創意和注重設計的文化，更將設計融入生活。以其中一個參展單位ENESS為例，他們善用3D光雕投影和互動實時動作追蹤進行創作。他們在布里本南岸Flowstate設計的互動公共裝置JEM成為了當地的景點，訪客深入裝置內，他們的活動會刺激到JEM發出不同的音調和轉換LED燈的顏色。裝置中設有網狀的座椅讓人在壯觀的燈光效果和有節奏的聲音當中進入一種奇妙而平靜的狀態。

▲ JEM是一個半開放式空間，能根據訪客的動作作出光影的回應。

除此之外，墨爾本展區更帶來了不少墨爾本的設計參展商，包括澳洲歷史最悠久的燈具品牌RAKUMBA。該品牌的每一款設計背後都有一個故事，設計師的奇思妙想結合精湛的工藝，打造出與衆不同的燈具。例如MITO系列結合了天然材料的自然美，設計師Tom Fereday將人手打磨的木材、石材與燈具結合，以模板化的設計打造出一款可以或垂吊、或座地、或座枱、或懸壁的雕塑燈。

▲ MITO系列燈具。

想要發掘更多國家和地區的設計和創意？立即登入DesignInspire創意設計博覽。

（資料由客戶提供）

