中國移動OneNET物聯網創科比賽 開拓5G新思維

早前，特區政府已預告創新及科技局即將推出《香港智慧城市藍圖2.0》，加上5G網絡亦已正式於香港商用，為智慧城市發展帶來新的契機。作為擁有香港最多 5G 頻譜的本地流動網絡營運商之一，中國移動香港（下稱中移香港）將今屆「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區的主題定為「5G未來無限可能」，希望藉此進一步推動大灣區的智慧城市發展步伐。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風出席「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區的四強及最具潛力發展大獎的頒授儀式時表示：「我們期望藉著比賽能持續培育更多有潛質的技術專才並提供相關支援，為開發者提供開發測試及實戰的機會，銳意推動香港及整個大灣區對5G技術及智慧物聯網創意科技的應用，以促使香港與大灣區進行無縫對接並得以繁榮發展，為兩地全面邁進5G智慧新世代作好準備。」

首次與「最具潛力發展大獎」得主簽署合作協議

「中國移動OneNET物聯網創科比賽」舉辦至今已踏入第三屆，每年均吸引各行業的創科精英參與，過去兩屆比賽已有合共超過100隊參賽，當中更有隊伍能晉身廣州總決賽，他們除有機會和不同行業的創科團隊交流外，更有不少參賽隊伍因為賽事得到投資者垂青，讓項目發展至商用層面。

今屆大灣區賽區的賽事已順利完成，大會在50多隊參賽隊伍中選出最後4強，頒發合共20萬港元的現金作為扶植奬勵，而4強更同時成為「最具潛力發展大獎」的得主。中移香港首次與「最具潛力發展大獎」得主簽署合作協議，於日後持續提供專業和實質的支援，包括為他們提供機會接觸業界最新的科技及資訊，甚至是市場推廣方面的支持，讓參賽隊伍能把創科理念實踐。

▲ （Caption）中國移動香港董事兼行政總裁李帆風（左）分別與萬迅科技有限公司（上）、碳世界有限公司（中）及庫醇科技（下）的代簽署合作協議。

5G未來無限可能

近年，政府積極推動創新科技發展，尤其在商貿發展方面，5G技術更是一個重要契機。有見及此，「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區特別以「5G未來無限可能」為主題，鼓勵參賽者以圍繞5G及IoT技術，包括：區塊鏈、物聯網、邊緣計算、智慧民生、智慧城市及車聯網等6大主題進行競逐，探討可行且嶄新的技術、產品及科技模式。

推進物聯網與新技術的融合

今屆賽事4強雖然來自不同行業，但卻能在自家行業內充分發揮5G技術的優勢，從而提升工作效率及用戶體驗。例如萬迅科技有限公司的參賽項目便透過視像數據分析之「物聯網數據平台及傳感器」，以AIOT方案運用5G科技收集大數據，協助物業管理客戶提升管理水平。

同樣以區塊鏈應用為核心的廣州歐米區塊鏈科技有限責任公司，其參賽項目歐米區塊鏈物聯網應用，主要用於供應鏈貨品流轉及交易過程，透過對信息及憑證交易有公關透明性需求的流程進行區塊鏈改造。

善用5G科技提供生活質素

至於碳世界有限公司的參賽項目— 5G智能回收機，能以每秒1G的5G傳輸技術，配合內置的攝影機拍下影片，並透過API傳送到雲端作出判斷以及回送結果，令處理回收物品時更有效率。

而庫醇科技的全球首創 5G人工智能雲端酒窖管理系統，採用先進技術實現存取識別、自動盤點、智能恆溫、智慧安防等數碼化無感管理，便捷之餘更大大減少失誤。

（特約）

