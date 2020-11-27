Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 副刊版 2020/11/27 分享： Pizza Hut最新推出素食，即日起於4間指定分店（大角咀港灣豪庭、土瓜灣欣榮花園、西營盤亨順閣及英皇道友邦香港大樓）推出全新限定「食GREEN啲」必勝批及小食，包括狂野雜菜批、菠菜神蒜批及絕代雙花 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 今日 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 今日 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 2020/11/26 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 卡樂B宅卡B薯條 兩款新口味登場 2020/11/26 卡樂B宅卡B薯條 兩款新口味登場 Peppa Pig聖誕嘉年華 2020/11/25 Peppa Pig聖誕嘉年華 飲食資訊 餐廳情報 品牌 蛋 西營盤 電動車 大角咀 素食 土瓜灣 Pizza 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入