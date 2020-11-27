Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批

Pizza Hut最新推出素食，即日起於4間指定分店（大角咀港灣豪庭、土瓜灣欣榮花園、西營盤亨順閣及英皇道友邦香港大樓）推出全新限定「食GREEN啲」必勝批及小食，包括狂野雜菜批、菠菜神蒜批及絕代雙花

...