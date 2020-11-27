沙田新城市廣場中庭，出現罕見氣氛，這久違感覺見證香港的辛酸。

「Kissmas In Town」是商場新推出的聖誕節主題，佳節一吻這念頭頗好，這裏布置並不豪華，但佳節氣氛也算濃厚，見到不少年輕人開心地拍照留念，尤其是那比人高的大熊，更是打卡熱點，這是幾十年來，印象中的香港，這氣氛的重現，給人太平的錯覺。

不久前，在同一地點也站滿年輕人，他們身穿黑衣和防毒面具，破壞這裏的公眾設施，也有不少市民在衝突中受傷，被破壞後的商場滿目瘡痍，慘不忍睹，路過的醫生曾問過：「破壞了、受傷了，又達到甚麼目的？」

固然不可能知道當天的黑衣年輕人，會否或曾否回到這裏在大熊前拍照，若有，也不會知道他們會以當天破壞行動為榮，還是會感到點兒歉意。但無論感覺是甚麼，良心責任也是無可逃避的。

醫生百分百支持言論自由，這是學術界的基本信念，也是繼續寫專欄的主要動力（老實說，稿費確沒有吸引力），惟言論自由絕對同時包含尊重別人的言論自由，同樣，爭取人生自由同時也要尊重別人人生自由。商場是民眾分享歡樂的地方，破壞了便令民眾失去享用的自由，這點基本尊重是社會所珍惜的。

不會幻想這刻的平靜，是代表香港的太平；中大近日的示威，正反映年輕人那未能平復的心態，只能盼望尊重自由的人，學會尊重別人的自由。