由Emily in Paris說起

早排Netflix熱播《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），劇集講述美國女子Emily從芝加哥前往巴黎，為法國子公司提供社會網絡行銷業務的新創意。有評論形容女主角氣質像柯德莉夏萍，而劇集出現的法國男士全皆有樣有身形，集集靚人、靚衫加靚景，加上製作班底是《色慾都市》（Sex and the City）的團隊，甫播即成熱話。好奇驅使下，我也在周末一睹廬山。

只能說，那是齣消磨時間毋須思考的美式劇集。雖然地方是巴黎，但那只是美國人塑造出來的法國。當然，柯德莉夏萍還是柯德莉夏萍，沒人可媲美。在法國生活過的朋友都知：一、街上哪會像劇情般，撞口撞面俱官仔骨骨、風度翩翩的法國帥哥？若現實的巴黎，上至公司大老闆，下至小餐館廚師，甚至路人甲乙丙，統統是超級大帥哥，恐怕全球中女都會紛至沓來。二、戲內呈現的巴黎街道太乾淨，更似美式荷里活場景，可謂有巴黎景而乏法國味。三、真正法國女人根本不會像Emily那樣，天天穿得loud and extra（高調而招搖），那是法國女人最討厭的穿法。

法國女人的時裝哲學，性感藏在骨子裏，不浮誇、不大鑼大鼓，寧願understated（低調）也不會over the top（過火）。她們穿搭以簡約為主，但最能善用精緻的accessories（配件）去增加個人風格。法國女人鄙視沒有靈魂和盲目地追求fashion（時裝）和trend（潮流）的人，反而會欣賞能把vintage（舊衣）可以搭配出個人style（風格）的品味。所以，你不會看見法國女人把名牌子的C呀、D呀大大隻字由頭掛到落腳，因這種恐人家不知的舉止在她們眼中恍若「名牌餓鬼」。

走在法國街頭，不會看見法國女人像行catwalk模特兒那樣星光熠熠，但其實是更賞心悅目，因為每位女士都穿得有獨特個性、氣質和品味。Subtlety（低調而精妙）和elegance（優雅），只有真內涵的人，才能漫不經意地散發出來。