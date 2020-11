由Emily in Paris說起

早排Netflix熱播《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),劇集講述美國女子Emily從芝加哥前往巴黎,為法國子公司提供社會網絡行銷業務的新創意。有評論形容女主角氣質像柯德莉夏萍,而劇集出現的法國男士全皆有樣有身形,集集靚人、靚衫加靚景,加上製作班底是《色慾都市》(Sex and the City)的團隊,甫播即成熱話。好奇驅使下,我也在周末一睹廬山。

只能說,那是齣消磨時間毋須思考的美式劇集。雖然地方是巴黎,但那只是美國人塑造出來的法國。當然,柯德莉夏萍還是柯德莉夏萍,沒人可媲美。在法國生活過的朋友都知:一、街上哪會像劇情般,撞口撞面俱官仔骨骨、風度翩翩的法國帥哥?若現實的巴黎,上至公司大老闆,下至小餐館廚師,甚至路人甲乙丙,統統是超級大帥哥,恐怕全球中女都會紛至沓來。二、戲內呈現的巴黎街道太乾淨,更似美式荷里活場景,可謂有巴黎景而乏法國味。三、真正法國女人根本不會像Emily那樣,天天穿得loud and extra(高調而招搖),那是法國女人最討厭的穿法。

法國女人的時裝哲學,性感藏在骨子裏,不浮誇、不大鑼大鼓,寧願understated(低調)也不會over the top(過火)。她們穿搭以簡約為主,但最能善用精緻的accessories(配件)去增加個人風格。法國女人鄙視沒有靈魂和盲目地追求fashion(時裝)和trend(潮流)的人,反而會欣賞能把vintage(舊衣)可以搭配出個人style(風格)的品味。所以,你不會看見法國女人把名牌子的C呀、D呀大大隻字由頭掛到落腳,因這種恐人家不知的舉止在她們眼中恍若「名牌餓鬼」。

走在法國街頭,不會看見法國女人像行catwalk模特兒那樣星光熠熠,但其實是更賞心悅目,因為每位女士都穿得有獨特個性、氣質和品味。Subtlety(低調而精妙)和elegance(優雅),只有真內涵的人,才能漫不經意地散發出來。