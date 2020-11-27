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參加台東旅遊快閃活動贏機票

副刊版 2020/11/27

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這兩星期香港疫情再次反彈，令原先叫大家期待的「旅遊氣泡」需要延期。為一解港人對台灣的思念，台東縣政府就在旅遊解禁前，於11月25日至29日舉辦快閃體驗活動，把台東的山海景色及人文風情帶到香港，更設有大

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欄名 : 旅事通

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