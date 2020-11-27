京都文物建築變商場 副刊版 2020/11/27 分享： 繼今年年初京都市京瓷美術館新裝重開，另一個京都地標新風館亦於6月正式開業。由日本國寶級建築大師隈研吾操刀，將1926年建成的古老文物建築舊京都中央電話局，搖身一變活化成為潮人熱點。 新風館位於烏丸御池站 ... 欄名 : Travel 相關文章 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 今日 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 最新專欄文章 更多 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 今日 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 2020/11/13 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 2020/10/30 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020/10/16 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020年必逛文青商場 2020/10/16 2020年必逛文青商場 日本 酒店 品牌 設計 餐廳 餐飲 美食 意大利 菜式 日圓 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入