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京都文物建築變商場

副刊版 2020/11/27

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繼今年年初京都市京瓷美術館新裝重開，另一個京都地標新風館亦於6月正式開業。由日本國寶級建築大師隈研吾操刀，將1926年建成的古老文物建築舊京都中央電話局，搖身一變活化成為潮人熱點。

新風館位於烏丸御池站

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欄名 : Travel

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