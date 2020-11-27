京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 副刊版 2020/11/27 分享： 日本京都的四季美景及歷史氛圍，向來受旅人嚮往。近年京都也有不少新景點及建設，亦有新酒店及旅館紛紛開業，迎接來自全球的旅客。當中屬於萬豪集團The Luxury Collection旗下的Hotel ... 欄名 : Travel 相關文章 京都文物建築變商場 今日 京都文物建築變商場 最新專欄文章 更多 京都文物建築變商場 今日 京都文物建築變商場 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 2020/11/13 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 2020/10/30 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020/10/16 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020年必逛文青商場 2020/10/16 2020年必逛文青商場 日本 酒店 品牌 設計 餐廳 餐飲 美食 意大利 菜式 日圓 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入