中國搶入CPTPP 4方面反制美封殺

中國與東盟10國、日韓、澳紐在11月中組成全球最大自由貿易區RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，區域全面經濟夥伴協定），國家主席習近平乘勝追擊，表明積極考慮加入CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，跨太平洋夥伴全面進步協定），要利用更多參與亞太自由貿易區，推動經濟改革，化解美國封殺中國的行動，並反制美國。

中國與亞太14國共同組成RCEP，惹起國際關注。此因RCEP是全球最大自由貿易區，成員國佔全球GDP、貿易量的36%，佔全球人口30%，成員國承諾在10年內將相互之間的關稅降至零。雖然美國商務部長羅斯指RCEP只是一個「非常低階的條約」，但話從他的口中說出，卻有點「吃不到的葡萄是酸的」味道。說實在，RCEP的開放就算只局限零關稅，卻勝在規模龐大，涉及全球36%貿易量。德國聯邦批發外貿商協會就認為，德國和歐盟未能加入RCEP，對歐盟是一個打擊。

中國在8年前大力推動RCEP，希望在中國與東盟的「10+1」自貿協議之上，再拉攏日韓、澳紐和印度，成立全球最大的自貿區，抗衡當時美國總統奧巴馬大力推動的TPP（Trans-Pacific Partnership，跨太平洋戰略經濟夥伴關係，CPTPP的前身）。奧巴馬要將TPP由5國擴大至12國，並刻意排拒中國的參加，就是要用TPP圍堵中國。

只是TPP擴大版雖在2016年談妥，但美國總統特朗普在2017年初一上台就退出TPP，TPP頓失龍頭，由佔全球GDP逾30%大幅縮水至14%，只能以日本為首，並改組為CPTPP，將22條由美國提出、卻遭其他成員國反對的條文凍結。

特退TPP 成推動RCEP「功臣」

特朗普退出TPP，不單重創TPP，而且CPTPP成員國中有7個如日澳紐，同時是RCEP的籌組成員，他們為了攫取亞太經貿利益，遂同意跟從中國，加快籌建RCEP，特朗普間接成為推動RCEP的「功臣」。

CPTPP被稱為最開放的自由貿易協議，經貿開放程度較RCEP為高，除零關稅貨品達98%外，還包括服務業、電子商務等的開放，並且要求成員國經濟自由化，在保護知識產權、限制國企、禁止國家補貼、保障勞工和環境等方面，都有高標準要求。這些高標準既有利美國開拓成員國市場，亦可留難中國：若中國要加入CPTPP，就要大幅開放市場、降低國家對企業尤其國企的支持，這亦是中國當時難以加入的原因。

然而，中國現在不單成功推動RCEP的成立，而且反客為主，主動表明考慮加入CPTPP，這做法有多重作用，可進一步反擊美國的封殺中國行動。

其一，為拜登製造重返CPTPP的難題。

中國正面對美國的貿易戰、科技戰、新冷戰的封殺，反制手段就是推動全球化，利用全球反包圍美國，令美國要與中國脫鈎、孤立中國的如意算盤落空，為此，中國不單要推動RCEP、推動一帶一路，現在更要搶在美國新總統拜登就任之前，表示要加入CPTPP。

美鐵銹帶選民 視CPTPP損利益

拜登在對華態度上，與特朗普有很大的相同之處，就是絕不容許中國超越美國，因此要遏制中國崛起；然而拜登採用的手法，是重行奧巴馬時代團結盟友、孤立中國的政策，因此拜登在西方會重新拉攏歐盟，在亞太就要重返CPTPP，領導CPTPP圍堵中國。

拜登目前還未宣布重返CPTPP，因他的勝選全靠在部分鐵銹帶州份險勝特朗普，CPTPP卻被鐵銹帶選民視為有損他們的利益。拜登若快步加入CPTPP，叫鐵銹帶選民情何以堪，亦會令拜登上任首百日的蜜月期蒙上陰影。

中國搶在拜登上任前表明要加入CPTPP，無疑為拜登出了一道難題，他應否不顧「後欄」可能失火，而加快重返CPTPP呢？

其二，中國要藉此向國際表達開放市場的決心。

推內部經改 防被踢出全球生產鏈

中國可借加入CPTPP對內推動經改，對外宣示進一步開放的決心。中國在數年前無法加入TPP，除因美國阻撓外，還因TPP要求保護知識產權、開放金融和電訊市場、限制政府補貼、規限國營企業等，對內地經貿制度將造成很大衝擊。

然而，經過內地數年經改後，中國現在明顯有信心及能力，進一步向外開放市場，而且加強保護知識產權，不只是外國的要求，亦是中國未來建設以創新為核心的科技強國所必需的要素。因此加入CPTPP，既可利用向外開放建立盟友，反制美國要將中國踢出全球生產鏈的行動，亦可藉此推動內部經改。

過去中國未能加入TPP，主因是美國要排拒中國，現在美國不是CPTPP成員，中國加入又可為CPTPP成員帶來額外經貿利益，他們會如美國般抗拒，用嚴厲條件阻撓嗎？美國退出TPP後，CPTPP成立時就凍結了22項美國的開放市場要求，令進入門檻降低，而且當初美國都有「打茅波」，為拉攏越南抗衡中國，對越南未符合加入TPP條件，亦「隻眼開隻眼閉」放行，當時《金融時報》都有文章質疑，中國對外開放程度更高於越南，為何越南可加入TPP，而中國卻不能。

避與CPTPP打對台 阻RCEP發展

其三，化解RCEP與CPTPP之間可能出現的對立。

外界一直視CPTPP是美國孤立中國的工具，RCEP則是中國打破美國圍堵的一着，因此RCEP與CPTPP恍如「打對台」。如今正值美國可能重返CPTPP之時，中國也要加入CPTPP，令中美在經貿聯盟方面的對抗，不再發生在RCEP與CPTPP之間，而是在CPTPP內部先打一仗。

如此可避免亞太兩大貿易集團的互相傾軋，阻撓RCEP的發展；以時間換空間的角度看，只要RCEP有時間成熟起來，中國亦更有本錢與CPTPP抗衡。

其四，中國可借CPTPP擴大在亞太區的影響力。

若中國加入CPTPP，便會同時身兼RCEP和CPTPP兩大亞太自由貿易協定成員，可加大中國在亞太區的影響力和話語權，未來RCEP和CPTPP的擴容，如英國等都表示要加入CPTPP，亦可成為中國拉攏國際、破除美國封殺的重要渠道。

加大話語權 制衡美打台灣牌

此外，台灣亦一直籌謀，希望加入CPTPP，並期望美國重新加入後，幫助台灣進入，若中國能加入CPTPP，亦可藉此制衡美國借CPTPP大打台灣牌。

總的而言，若中美都成為CPTPP成員，中國就可利用CPTPP制約美國，束縛美國打擊中國的手段，美國亦難再利用CPTPP孤立中國；若美國「使橫手」阻撓中國加入CPTPP，那就可能與CPTPP盟友產生衝突、損害盟友的利益。因此中國加入CPTPP無論成功與否，都可起到反制美國的作用。

▲ 若中美都成為CPTPP成員，中國就可利用CPTPP制約美國，束縛美國打擊中國的手段，美國亦難再利用CPTPP孤立中國。（法新社資料圖片）