居功至偉 拜登低調女競選經理

英文有這麼一句The Ides of March，不是Ideas，是Ides，它在羅馬文化中指「滿月」，通常是每月13或15日，The Ides of March意思就是3月15日，那天亦是凱撒大帝被背叛遇刺身亡死忌，以及羅馬習俗還清債務的日子。

2011年，有一齣荷里活電影用它來做片名，《The Ides of March》香港譯做《選戰風雲》，由佐治•古尼（George Clooney）自導自演。他飾演一名美國民主黨總統參選人，與對手力拼黨內初選，政治博弈爾虞我詐。賴恩•高斯寧（Ryan Gosling）飾演他的競選經理，成為左右局勢關鍵人物。隨着故事發展，這位冒起的政治操盤新星，不得不在理想崩壞，抑或出賣靈魂之間，作出艱難抉擇。

電影用這個名字頗堪玩味，暗指主角的背叛行為；另一個意思是總統初選的重要日子，在3月的「超級星期二」，多個州同時舉行黨內初選投票，3月15日被稱為「第二個超級星期二」，比前一個更重要，因為票數最集中5個州舉行投票，包括電影中講的俄亥俄州。

今屆大選之初，共和黨沒人與特朗普爭，民主黨到底派誰挑戰成為焦點，民主黨一直混戰，最初10多人和拜登爭，包括賀錦麗、左翼的桑德斯、紐約前市長彭博、本欄介紹過的華裔楊安澤等。在「超級星期二」，拜登一掃之前頹勢拿到更多代表票，主要對手桑德斯和其他人陸續退選，拜登才基本鎖定勝局。打了「超級星期二」硬仗後，隨之而來是後來的路如何走，團隊卻掌握不到。

狄龍曾任奧巴馬副競選經理

當時拜登人氣、人手以至資金一直都不足，籌款能力比特朗普差一大截。他急於找一個有經驗的人統領全局，並且懂得看準每一個州的競選形勢針對部署，幫他把特朗普趕出白宮。結果，他鎖定一位44歲，與他同屬愛爾蘭裔的女性當競選經理---狄龍（Jennifer O'Malley Dillon），今天已然證明，她是不折不扣功臣，成為了第一個帶領民主黨贏得總統選舉的女競選經理，只是相當低調，外界沒有留意。

狄龍在大學主修政治，畢業後不久就投入政治及助選，先後加入副總統戈爾及參議員愛德華茲競選總統的團隊。那時只是基層的活動組織者（field organizer），那段經歷讓她練就組織志願者到游說選民的基本功。2008年，她加入奧巴馬競選團隊，4年後當上尋求連任的奧巴馬副競選經理。她一共參與過7次總統競選策劃，成為選舉專家，曾經與人合夥創辦公司提供顧問服務。

狄龍接管拜登團隊時，拜登勢頭一直不好，不大似受全國歡迎，新冠疫下又沒有外出拉票，媒體有一段時間稱他為「最沒存在感參選人」。狄龍接手後沒有讓他立即四出拉票，而是繼續保持冷靜謹慎形象，戴好口罩；與此同時投入上千萬美元製作競選廣告，攻擊特朗普罔顧社交距離，大搞競選集會等「對生命造成威脅」，控訴特朗普政府對疫情的放任，引起不少共鳴。

選票流向還不確定，不過至少鈔票流向拜登的愈來愈多，僅僅9月就籌到3億多美元，創下單月籌款紀錄，比狄龍就任之初有天壤之別。

在拉票策略上，她提出集中力量奪回本屬民主黨的「藍牆州」，包括賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星，3州加起來有46張選舉人票，而不去浪費太多人力及經費在其他關鍵州如佛羅里達，亦不太在意攻破別人說有機會染藍的共和黨州德克薩斯。所謂「藍牆州」，指原來由民主黨佔優勢的「鐵鏽帶」工業式微州，這些地區的藍領工人傳統上投民主黨，但4年前被特朗普以些微優勢贏了希拉莉。事隔4年，民調顯示拜登在多個游離州領先，部分低學歷白人漸捨特朗普而去。

狄龍在分析後，堅持強攻重建「藍牆」，或者有人說她在賭，實情是有些東西她看得到。有句話這樣說：「策劃一場選舉時，所有人都是評論家。」狄龍卻清楚知道自己怎樣行，後來人人引述民調說拜登贏面很大，一陣又說支持率領先雙位數字，她卻評估特朗普並無被拋離，依然是苦戰。結果，她都「估」中了。

擅長演繹數據 將任白宮副幕僚長

狄龍並非叻在有「蹺」，而是擁有一些特質：懂看數據、異常冷靜、忠於己見。她懂得從不同州的選民數據中看出脈絡，擅長用PowerPoint演繹數據，而不是「隨口噏，當秘笈」。她知道該做甚麼不做甚麼，甚至細微到在不同縣用不同方法動員選民，圈內人說很少人能做到狄龍做的。

聽來像冷冰的政治機械人，但她同樣是和丈夫一道，兼顧雙胞胎女兒及兩歲小兒子的在職媽媽。

不少荷里活電影或美劇出現的競選經理角色，都是絕頂聰明、西裝筆挺，周旋於媒體，但現實生活中操盤總統競選的狄龍外表顯得沒有那麽光鮮，亦很低調，尤其不喜歡上電視侃侃而談。不過，也非善男信女，熟悉政界黑箱操作法則，也懂得如何有技巧地詆毁敵人。如今，她自己的仕途開啟新篇章，拜登已委任她做白宮副幕僚長，未必可再那麼低調，起碼和記者打交道機會多了。

44歲成為白宮幕僚二把手，也非那麼罕有，希拉莉2016年的競選經理穆克（Robert E. Mook）也只有36歲。搞政治不必年紀大，腦洞大就好，腦海中ROM和RAM記憶要大、轉數夠快，懂得如何在政治上掩護老闆擒下敵人（blocking and tackling）。還要有心思，隨時為老闆奉上一套可行的Plan B。