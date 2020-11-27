港抓緊大灣區機遇 助燃創科之路

政府早在8月已開始為《2020年施政報告》進行諮詢，聽取市民建議，集思廣益，並原定於10月14日公布，但特首林鄭月娥在原定日期前幾天突然宣布延期，令市民感到莫名其妙。之後她率領多位局長北上，拜訪中央、廣東省、深圳市等政府要員。適逢《國家十四五規劃》剛出台，當中「粵港澳大灣區」是國家未來5年發展的重要目標，因此筆者曾預測，特首之行是向內地政府推銷香港所長，並爭取香港與廣州、深圳及澳門「四大中心城市」協同合作，攜手打造大灣區成為國際科創中心。

創科園當「二房東」 為港企引路

果然不出筆者所料，本周三（25日）新鮮出爐的《施政報告》，在促進香港與大灣區融合的政策上落墨不少，包括多項與創新及科技產業發展息息相關之建議。

香港政府一直銳意發展落馬洲河套區，計劃開設港深創新及科技園。據悉，河套區總樓面面積高達120萬平方米，約是香港科學園的3倍，區內將聚焦發展6個優先科研領域：醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。政府預計首批發展的3座樓宇及設施建造工程，最快6年內完工。但「創科不留人」，為紓緩這問題，《施政報告》建議「由香港科技園公司承租及管理深圳福田科創園區的部分地方，讓有興趣開展大灣區業務的機構和企業先落戶深圳科創園區」（見第54段）。

筆者認為「打鐵要趁熱」，透過這政策，香港機構和企業可以盡早在大灣區推銷其創科產品，開展商機。事實上，深圳市近年曾推出多項面向香港創科企業及人才的優惠計劃，可是「大門開了，小門還未開」，使有意申請者摸不着頭腦。是次政策委任香港科技園公司當「二房東」的角色，可以為香港創科機構及企業引路，更可以主動推薦香港科學園內的公司進駐，達至「一區兩園」的無縫連接效果，有利公司拓展大灣區市場。

人才是推動創科的重要資源，因此香港要發展成為大灣區國際科創中心骨幹城市，無疑是需要大量人才的。因此，《施政報告》針對性地推出「傑出創科學人計劃」（見第55段），預撥20億港元支持計劃，為期5年。過去一年由於中美貿戰，歐美多國對中國科技人才都有所避忌，多國政府更不惜對華人工作或學生簽證之申請諸多刁難，令不少傑出人才被拒諸門外，可說是無用武之地。有見及此，筆者認為「傑出創科學人計劃」來得合時，可吸引全球傑出創科學人（包括曾被拒簽證的華人學者）來港發展，有助增強香港創新及科技團隊的能力。

吸全球傑出創科學人 增強港團隊

另外，《施政報告》亦提出，政府會資助在香港和大灣區內其他城市有業務的企業，鼓勵它們創造400個科技職位，以提升青年就業機會（見第56段）。這政策要求受惠的青年在18個月內必須有一半時間在大灣區工作，讓他們親身體驗大灣區創科工作環境，從中發掘發展機遇。有傳媒報道指，不少香港年輕人對內地的認識膚淺，抗拒到大灣區工作，因此筆者認為，《施政報告》中所建議的「大灣區青年就業計劃」可派用場。

人才赴灣區 港為他人作嫁衣裳？

大灣區是國家「十四五規劃」的發展重點，香港作為其中重點城市之一，必須抓緊這機遇，特別是在創新及科技產業領域。《施政報告》提出多項方便香港企業及人才到大灣區發展的建議，有傳媒擔心一旦落實，受惠者可能一去不返，香港便會為他人作嫁衣裳，大大吃虧。

筆者認為他們是杞人憂天，香港自開埠以來一直是個充滿活力的國際城市，居於香港的人經常出出入入，不少港人在外國逗留多年後，選擇回港定居，也有不少港人在香港居住多年後選擇移民外地，筆者亦曾在歐洲居住過16年，才回港發展。

因此，年輕人到大灣區工作後決定留低，正常不已；同樣地，大灣區傑出創科學人留在香港也不足為奇。總而言之，只要香港欣欣向榮，社會及經濟持續發展，盡管香港人口結構有轉變，大家也毋須太介懷。

▲ 大灣區是國家「十四五規劃」的發展重點，香港作為其中重點城市之一，必須抓緊機遇，特別是在創新及科技產業領域。（馮漢柱攝）