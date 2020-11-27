發展藝術科技 疫下更添色彩

特首林鄭月娥在最新施政報告中表示，將預留合共1億元推動藝術科技發展。科技在疫下有助大眾觀賞不同形式的藝術，外地藝術界更以多種方式融入科技，助其昇華及平民化。

港府預留1億推動 提供場地配套

林鄭表示，藝術與創新科技的融合已成藝術發展的新趨勢，科技在疫情期間亦有助大眾欣賞視覺和表演藝術，更擴闊藝術創作空間。政府將為「藝術及體育發展基金」、「創新及科技基金」、「電影發展基金」和「創意智優計劃」申請預留合共1億元，發展藝術科技，亦會提供場地及配套措施。

受疫情影響，到藝術館等場地親身體驗藝術並不可行，但本港藝術界嘗試以科技讓市民可以足不出戶欣賞藝術，例如藝術研究中心用VR技術在網上展示「九龍皇帝」曾灶財的街頭藝術作品，香港芭蕾舞團取消多場演出後亦轉戰網絡，在今年3月推出網上短片頻道「港芭@家」，以親民方式讓市民了解芭蕾舞。

據高古軒畫廊（Gagosian Gallery）表示，藝術界一直對數碼化持懷疑態度，擔憂會影響人們親睹實物的意慾，但疫情已改變大眾欣賞藝術的方式，逐漸由以往一窩蜂擁至人多擁擠的藝術館，變為網上獨自欣賞。

VR及AR技術 令藝術更平易近人

疫情無疑加快全球藝術界數碼轉型，Google的文化藝術計劃在疫下受到重視，全球多間藝術館都有與其合作、善用地圖街景（street view）展示展品，巴塞爾藝術展今年3月的網上展廳極受歡迎，甚至一度網站死機。

VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）技術或仍未完全成熟，但已可讓高檔的藝術顯得更平易近人。羅浮宮在疫情期間便曾在網上推出過一個VR達文西展，人們可隔着VR裝備全方位探索名畫如《蒙娜麗莎》，並在耳機內聆聽旁白講解。

AR技術更可在疫後提供參觀實體藝術作品的誘因。加拿大安大略藝術館早在2017年數碼化一幅名畫《抽籤》（Drawing Lots），畫中有見3人低下頭伸手抽籤，但參觀者若透過智能手機觀賞，則會看見畫中角色不是在抽籤，而是低下頭看手機，古色古香的背景亦改為交通繁忙的現代都市。

荷蘭一個名為The Museum of Stolen Art的博物館更具特色，該藝術館專門展示被偷竊或損毁的藝術作品，然而館內並無畫作、全是畫框。不過，參觀者用手機掃描畫框內的二維碼，便可看見畫作原貌，或能藉此反思藝術的價值及損毁的代價。

各地以各種方式發掘科技在藝術中的用途，本港大可借鑑此類經驗，以便日後在西九文化區建成後，吸引更多人欣賞各式藝術。

▲ 科技在疫下有助大眾觀賞不同形式的藝術。圖為香港太空館以VR技術探索宇宙。（資料圖片）