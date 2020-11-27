Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 行政人員版 2020/11/27 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情持續，企業紛紛推出新安全政策應對。據外媒CNBC報道，Alphabet旗下的自動駕駛企業Waymo，日前再更新有關COVID-19的安全協議，不過就列出了新規定如「無薪隔離」（ ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 2020/11/26 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 2020/11/25 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 本地初創公關公司 派購物金加假謝員工 2020/11/24 本地初創公關公司 派購物金加假謝員工 公司轉新工作模式 哈佛籲勿急進免鑄大錯 2020/11/23 公司轉新工作模式 哈佛籲勿急進免鑄大錯 英航空機師工會 籲新人暫勿入行 2020/11/20 英航空機師工會 籲新人暫勿入行 Alphabet（美：GOOG） Alphabet 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 自動駕駛 亞利桑那 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入