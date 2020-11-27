Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策

【本報訊】新冠肺炎疫情持續，企業紛紛推出新安全政策應對。據外媒CNBC報道，Alphabet旗下的自動駕駛企業Waymo，日前再更新有關COVID-19的安全協議，不過就列出了新規定如「無薪隔離」（

...