歌舞群組恐慌 須揪出「三密」爆疫盲點

疫情持續惡化，歌舞群組感染人數一發不可收拾，而染疫場地亦由舞場、酒樓擴大至瑜伽班，社交舞更成為爆疫盲點。當局須緊急應變，對新形勢提出針對性做法，控疫措施要具前瞻性，及早找出潛在盲點加以堵截。

「三密」場所高危 鼓勵市民舉報

昨日新增81宗確診，75宗本地感染個案中有13宗源頭不明，而涉及歌舞群組確診累計增至311人，當中有感染者曾到健身室參與瑜伽班，當局呼籲再多7個場所的相關人士需強制檢測。

第4波疫情是由外地輸入引發，先後出現酒店Staycation群組和歌舞群組，而後者爆發勢頭凌厲，且持續不斷，成為歷來最大感染群組。到酒店Staycation或到舞場跳舞本身沒有問題，可是市民不自律，犯了「三密」（密閉空間、密集人群和密切接觸）惹禍。

試想想，逾20人在密閉的酒店房間內群聚開派對，不戴口罩飲酒作樂。歌舞群組更是幾十人在狹窄舞池內，脫罩跳舞，其間有密切身體接觸，令病毒可能殘留在舞衣上，經身體觸碰而傳染開去。

今次疫情暴露了控疫兩大盲點。第一個盲點是，當局在爆疫後往往只是針對之前曾爆疫的場所加辣，對其他場所卻掉以輕心，例如今次疫情所在的跳舞場所、興趣班、瑜伽班。

德意擬關滑雪場 免成爆疫熱點

反觀同是當前爆疫最嚴重的德國和意大利，面對冬季滑雪季節將至，擔心遊客湧往雪山度假，預視滑雪場變成爆疫熱點，正要求歐盟關閉所有滑雪場，並向業界作出賠償。日本東京奧委會為做好防疫工作，準備要求所有選手都要戴口罩，避免「三密」。

港府控疫不能再後知後覺，等爆疫才思量採取行動，防疫措施要走在疫情之前，在預見到某些場所或某些活動有潛在爆疫風險，應叫停或要求相關業界做好防疫措施，消除隱患。當局亦應鼓勵市民若發現有場所出現「三密」風險，須馬上舉報，然後派人實地巡視跟進。

除了「三密」外，另一個盲點是入境檢疫漏洞。理大早前公布研究顯示，9至10月份有至少25%確診個案是機場走漏所致。立法會議員田北辰昨亦指出機場有缺口，交由入境人士自行採樣是不準確，亦不應讓高風險地區人士自行搭車到預訂酒店檢疫。當局應盡快設立檢疫酒店，並安排專車點對點接送，務求令他們在完成檢疫前，與市民接觸的風險減至最低。

目前香港裏裏外外都爆疫，上述兩條戰綫都要守得住，市民亦要配合，嚴守社交距離，避免到「三密」場所，方能有望盡快將疫情控制下來。

責任編輯：黃鑠安