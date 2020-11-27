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商場聖誕布置主題多元 馴鹿、蒸氣小火車、漫畫牆繽紛多采

行政人員版 04:00 2020/11/27

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下個月就係聖誕節，唔少商場都布置得好靚，好似沙田中心、沙田廣場同屯門時代廣場，用咗馴鹿派禮物做主題，其中沙田中心仲設置咗聖誕蒸氣小火車，帶大家穿越漫畫世界。沙田廣場就化身馴鹿禮物城；屯門時代廣場亦打造咗巨型漫畫牆，令人好似置身漫畫世界。

黛安聽公關姊妹講，由即日至明年1月3日，喺沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，以電子消費滿$1,300，憑2張唔同商戶發出嘅即日有效電子機印發票，即可換領馴鹿自駕遊餐盒或四格漫遊筆記簿。而且3個商場都設有「漫遊主角」照相站，只要喺熒幕前選定特製漫畫畫框，就可以製作漫畫化圖像㖭！

另外，新都城中心2期及3期即日至明年1月3日，設有「大人國的5G聖誕派對」主題裝置，喺場內可以同卡喺煙囱嘅巨大聖誕老人鬼馬合照，有多個AR打卡位，包括與6米高AR聖誕老人盡情互動等。喺商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，仲可換領多功能無綫充電UV消毒器或聖誕衣物籃，貼心又實用！H‧COINS會員更可喺「5G聖誕巨聲錄像館」內與人氣「巨聲幫」吳業坤、何雁詩大拍鬼馬AR互動短片，留下開心回憶。

本文轉載自《晴報

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場以馴鹿為主題，帶大家走進漫畫世界。

新都城中心2期及3期設巨大聖誕老人裝置，好有聖誕氣氛。

新都城中心有多個AR打卡位，可以拍攝搞笑AR互動短片。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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