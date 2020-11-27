最近集團內有子公司因為業績理想，為了報答同事辛勞，在「Black Friday」向每位同事派2,000元購物金，還額外送兩天有薪假。

在集團成立初期，我們統一性較強，分紅制度和員工福利都是劃一的，這些制度仍然沿用至今，但現在我也容許子公司按照自己的情況，為員工提供額外的福利。

現在我們有子公司實行「無限假」，員工沒有特定的有薪假期數目，只要能完成自己的工作，放多少假都可以。也曾經有公司因為業績好，該年額外給予同事一個月有薪假。

即使是一些集團的傳統，例如我們每年的新年、中秋和聖誕，都會給予每位同事1,000元利市，我也容許子公司按照自己的情況有所改動。現在連在家工作的措施，也沒有統一的做法。

我們集團是由一間間微小企業組成。這模式的好處是既擁有大公司的規模效益，也有小公司的靈活性、適應力和積極性，這讓我們在疫情下，仍能生存得很好。但這模式也有缺點，現在要全個集團去推行一項措施時，總會遇到阻力，很難獲得所有公司的支持。

這也不相干，反正每家公司都是財政獨立的，所以我除了要求他們謹守「共享成果」的原則外，容許他們各自為政，根據自己的需要和財政狀況去為員工福利加碼。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》