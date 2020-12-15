全球最細二合一 Laptop Tablet Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 流動商用新標準

數碼轉型不單是技術與科技的改善，這個發展方向早已進入每一個企業，與大部分人生活習慣當中。試想像一下，只要有合適的設備與數據連線，未來工作間其實不再限於「實體」公司之內。路上的每一間咖啡店、共享工作間、火車與飛機上，甚至是自己的家居，都可隨時變為辦公地點。要從容地在任何時間與地點，處理所有工作，自然需要可靠與強勁的運算平台：集流動、輕盈、可靠性於一身的商用電腦 Dynabook PORTÉGÉ X30W-J，協助用戶面對每日多項工作挑戰。



作為針對數碼轉型而生的機種，Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 提供極具彈性的雙重工作模式，這個設有 13.3” FHD 輕觸式熒幕^的流動裝置，可供用戶隨意在筆記型電腦（Laptop）與平板電腦（Tablet）之間轉換設定，讓使用時毋須擔心身處場景，無論是空間充足的辦公桌面，或相對狹窄的公共空間，能彈性使用隨心辦公。

▲ Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 提供極具彈性的雙重工作模式，用戶可隨意在筆記型電腦（Laptop）與平板電腦（Tablet）之間轉換設定，彈性使用隨心辦公。

▲ Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 提供極具彈性的雙重工作模式，用戶可隨意在筆記型電腦（Laptop）與平板電腦（Tablet）之間轉換設定，彈性使用隨心辦公。

強大運算儲存平台

針對流動商用的產品，雖然已推出好一段歷史，但市面上多項筆記型電腦或平板電腦設備，都因為電力或系統溫度控制等的因素限制，令產品未能提供頂級運算功能，表現遠遜桌面電腦機種。Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 便打破了上述困局，產品採用強大的 Intel Core i5/i7（或稱 11th Tigerlake 28W 處理器）運算平台，配合支援大部分商業應用的 Windows 10 Pro 作業系統，再加上使用穩定可靠 PCIe NVMe SSD 儲存平台，就算處於流動工作模式下，也無損高效工作表現。

▲ 集流動、輕盈、可靠性於一身的商用電腦 Dynabook PORTÉGÉ X30W-J，開啟流動工作新標準。

續航力高達 16 小時

要追上未來流動工作新趨勢，首要條件就是在任何地方都要保持生產力。Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 在提供高階運算能力同時，機身保持以輕量取勝。該二合一手提平板電腦重量只以 989g *起，比市場上大部同類型產品優勝，足以照顧新世代隨時隨地的辦工需求。另在一般用戶最擔心的電量問題，Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 同樣準備充足，配備容量達 53W 的電池，續航力高達 16 小時#，足以應付一整天工作需求。該產品更是採用方便的 Type-C 插口，而非專用的充電器，無論用戶身處何方都能輕易取得補足電力。

直逼桌面電腦體驗

雖然屬於二合一制式便攜平台，Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 依然為流動工作者帶來無出其右，甚至超越桌面電腦的工作體驗。該產品採用 Wi-Fi 6 新制式，保證提供極速上網，流暢開啟串流多媒體內容，再配合杜比全景聲（Dolby Atmos）音效標準，令用戶如隨時置身私人影院與音樂廳。另一方面，機身已提供充足介面擴充力，由 USB 3.1 TypeC 與 TypeA、HDMI 影像輸出，到 Micro SD 讀卡機設備齊全。

▲ 機身已提供充足介面擴充力，由 USB 3.1 TypeC 與 TypeA、HDMI 影像輸出，到 Micro SD 讀卡機設備齊全。

考慮到商用設備的高階需求，Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 提供一絲不苟的規格，除了 採 TPM2.0、指紋或人臉辨識等登入與數據保安框架外，機身更通過 MIL-STD-810G 軍用標準測試，毋懼包括物理撞擊、防沙和防塵與高溫等衝擊，讓流動工作時刻受到數據與機件外殼上的保障。

作為流動與在家工作好幫手，Dynabook PORTÉGÉ X30W-J 運算與工作表現，無論在何時何地都永遠一致。想了解更多相關產品功能與資訊，請即登入以下網頁：https://asia.dynabook.com/portegeX30W-J



產品查詢：

Sean Tan

Enterprise Sales (North Asia) – Computer and IOT Smart Glass

Main Line: +65-6419-3388

Email: sean.tan@dynabook.com

Tracy Li

Enterprise Sales Manager – Synergy Technologies (Asia) Limited

Tel: (852) 3183 0191

Mobile: (852) 6624 0811

Email: tracy.li@synergy-asia.com.hk

Brian Wong

Product Manager – Innovix Distribution Limited

Tel: (852) 2565 1682

Direct: (852) 2105 3380

Email: brian.wong@innovix.com

免責聲明：

最輕量定義- ^根據 Dynabook Inc. 截至 2020 年 11 月 4 日的調查，以市場上 13.3” 可調節筆記型電腦，並配備第 11 代 Intel Core 處理器的產品為準。

產品重量- *因應不同產品配置、廠商提供組件、生產變調與選項，產品最終重量或有差異。

電池續航力- #以 MobileMark 2014™ 電池效能指標，並執行 Windows 10 作業系統為準。MobileMark 為 Business Applications Performance Corporation 的註冊商標。



（資料由客戶提供）