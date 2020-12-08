提供資金與經驗支援 伯樂創投助初創公司踏上青雲路

疫情繼續在全球肆虐，環球經濟被嚴重衝擊，各行各業都面對前所未見的嚴峻挑戰，經營環境非常困難。不過，機遇往往在危險中出現，有意創業者如果能夠掌握市場脈搏，在經營成本較低的當下，或更有機會殺出光明創業路。

創業者通常是抱持着一個點子，然後努力將它化成創業大計，尤其在科技發展迅速的年代，創科項目啟發很多創意思維，成為創業者的追夢領域。不過，空有創業概念，並不容易將之實踐為可持續發展之業務，創業者要克服很多困境，其中最主要包括資金問題及操作支援。

全面支援應對創業難關

因此，創業者一般都會希望尋求創投公司提供資金援助及營運支援，而市面上確有很多不同類型的項目投資公司，但大部分只提供若干份額的資金而欠缺運營上相關之幫助，使創業者雖得到資本幫助，卻對發展戰略、行業壁壘等的難關，仍然感到迷茫。

事實上，創業者要讓創業計劃化成可持續發展的業務，除了需要資金援助，更需要技術支援、營運經驗、策略指引和人際網絡等，才能更容易讓計劃取得成功。

伯樂創投集團有限公司（下稱「伯樂創投」）是一間提供全方位創業援助的項目投資公司，專注於創新科技、應用程式和網站等具有超前思維模式的互聯網相關產業，主要為香港的創科項目提供資金和技術支援，為他們搭建高效融資平台。

▲ 伯樂創投對於投資項目非常關注，因此會擔任「引導者」角色，多方位幫助初創企業成長。

「投資 +」模式引導發展方向

伯樂創投以「投資 +」為發展模式，旨在推動香港創科市場及改善人類生活。伯樂創投緊貼市場需求和動向，為初創公司提供專業意見，並評估不同項目的潛力，引導公司發展有利範疇，鞏固基礎，增強實力。

伯樂創投對於投資項目非常關注，因此會擔任「引導者」角色，多方位幫助初創企業成長，而其強大的國際網絡，對於初創企業發展東南亞市場也極有幫助。因此相比起其他風險投資公司，伯樂創投更能提供人性化的協助以增強初創公司的發展，提升他們的實力和競爭力。

分享國際合作經驗

於2020年成立的香港租車（集團）有限公司為例，他們除了獲得伯樂創投提供500萬港元的投資，使其汽車租賃業務得以迅速發展。此外，伯樂創投與他們一起討論未來發展佈局、分析車輛租賃行業之痛點以及分析行業壁壘等提供適切的分享與援助，協助他們謀求各種發展方案，使他們在短時間內發展成一家領先的汽車租賃服務供應商。

伯樂創投集團有限公司董事楊駿表示，伯樂創投在未來將肩負起更多責任，做好引導的角色，為香港未來的創科發展出一分力，並希望透過更有效的管理、整合和開發創新科技行業市場，為香港的創科發展注入新動力，減輕他們的經濟負擔及現金流壓力，從而協助更多創科產品和技術推出市場。

了解更多伯樂創投，請瀏覽官方網站：https://www.bolecapital.net/

（資料由客戶提供）