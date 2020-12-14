富通保險財策精英勇奪6項保險獎項　專業用心實力非凡

「專業」一詞並不簡單，在保險規劃及財富管理上，講求理財顧問必須具備豐富的金融知識、掌握行業最新資訊、以客為先的優質服務態度，以及確保銷售流程嚴格合規。由香港財富管理協會、香港金融業協會及香港保險學院合辦之「第一屆傑出保險規劃及財富管理創新大獎」（下稱大獎）正是為一眾理財顧問提供一個展示專業水平的平台。富通保險（FTLife）的理財顧問在首屆大獎中獲得佳績，印證了他們在保險規劃及財富管理上的專業水平。

在首屆大獎的過百位參賽者中，富通保險共有6名理財顧問囊括多個獎項，包括1個銀獎、3個銅獎、2個優異獎。對於獲獎理財顧問來說，首屆參賽有如「摸着石頭過河」，花了不少時間和心血來準備，故能夠獲獎非常滿意，更為此感到驕傲。

富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君表示，同事的佳績引證富通理財顧問的專業，以及富通金融人才發展中心積極培訓優秀人才的成果。「我們很支持同事參加是次比賽，大獎與富通保險的理念一脈相承。我們鼓勵理財顧問要堅守專業操守，積極增進保險規劃和財富管理知識，與時並進，同時掌握創新科技的應用，為客戶帶來更佳體驗。」

▲ 富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君認為，大獎能推動專業財策文化，讓客戶更加認識富通保險理財顧問的專業水平，肯定他們事業發展的努力。

組隊參與比賽 互相提點

回顧報名階段，獲保險規劃組銀獎的陳穎欣、銅獎的陳巧霖以及優異獎的陳頌然一早便積極組成小組準備參賽。陳穎欣表示，組成小組參賽可以增加團隊精神，成員之間互相鼓勵和鞭策，在準備計劃書的過程，大家互相交流進度和意見。這次團隊參賽氣氛令人鼓舞，令她更投入賽事。

▲ 保險規劃組銀獎得主陳穎欣。

陳巧霖笑言：「這項比賽有助促進保險規劃和財富管理專業人員的行為標準和最佳實踐。我喜歡挑戰自己，得知大獎以專業知識來進行評審，我希望可以藉此來測試一下自己的專業水平。」面對不同客戶，她需要靈活變通以滿足不同客戶的需求，而為參賽撰寫計劃書的過程，有助她更有系統地審視平日工作每個步驟，包括與客戶開會前的準備、過程中是否符合法規，以及背後跟進的工作等。

▲ 保險規劃組銅獎得主陳巧霖。

同樣在保險規劃組獲得銅獎的吳惠琼則分享：「兩年前我開始帶領自己的團隊，今次參賽能夠獲獎，除了是對自己專業水平的肯定外，亦幫助我成為團隊的榜樣，增加客戶對我的信心。」她亦期望可以將參賽經驗與同事分享，令大家在金融知識和科技應用等方面有所提升。

▲ 保險規劃組銅獎得主吳惠琼。

分析客戶個案 信任為先

大獎第一個階段需要參賽者提交計劃書，富通保險的參賽者便從自己的客戶當中尋找合適的個案。在財富管理組獲優異獎的劉家駒表示，要做到一個全面的財務策劃並不容易。「財務策劃需要了解客戶的收入、支出以及資產分佈，同時要了解客戶資產需要保值、還是增值，此外還有投資、傳承、信託等多方面需要規劃。但很多客戶忽略了全面的財務策劃之重要性，我們作爲專業財策顧問有責任提醒客戶在不同階段的需要，助其訂立周全計劃，安享美滿人生。」

▲ 財富管理組優異獎得主劉家駒。

在財富管理組獲銅獎的張萬紅補充：「與客戶溝通的時候，要建立信任，我們才能夠更認識客戶，分析他們現時的財務狀況和面對的問題，為他們設計方案，滿足其家庭和個人保障、資產配置、退休生活等需要，從而解決現在和將來的問題。」她表示，不同人生階段也需要不同的方案，故理財顧問需要定期與客戶檢討。

▲ 財富管理組銅獎得主張萬紅。



至於在保險規劃方面，吳惠琼也分享她的個案。「一般保險不單包括客戶的個人保障，更涵蓋家居及公司方面的保障。我會以說故事的方式，以深入淺出的方式，為客戶解說在生活以及工作上不同場景會遇到的風險，從而讓他們了解自己需要哪方面的保障，而我再為客戶關注的問題提供方案。」

金融科技和保險科技的發展愈來愈重要，大獎亦重視從業員在有關方面的認識和應用。陳穎欣認為，近年隨着保險業重視科技，工作過程邁向無紙化，外出見客時只需要平板電腦便可以處理很多事務。「公司亦非常重視我們的意見，積極改善系統，令工作流程更簡便和流暢。」

陳頌然表示富通保險提供許多實用工具，幫助理財顧問和客戶隨時隨地檢視保單、客戶資料、進行簡單理賠，這些工具既能提升客戶的體驗，亦幫助她可以更快處理瑣碎的工作。另外，面對比較年輕的「月光族」客戶，她亦會靈活運用科技助他們理財：「我會介紹一些日常記賬的應用程式，鼓勵他們系統化記錄自己的開支，幫助他們進行財務規劃。」

▲ 保險規劃組優異獎得主陳頌然。

而劉家駒亦認同善用科技，能夠提升客戶的服務體驗。他舉例，富通保險更可透過應用程式為客戶預約不同的身體檢查服務，選擇診所和醫生，簡單快捷。但他們亦強調，與客戶的溝通、建立關係不能夠用科技取代。

至於大獎的另一個評核重點則是合規認知，陳巧霖直言在工作過程中會時刻謹記合規程序，重視保障客戶的個人私隱及合規流程，保持理財顧問應有的專業操守。

專業增值文化 不斷進步

富通保險的理財顧問能夠有出色的表現，除了他們平日的工作中累積經驗和不斷自我增值外，亦有賴富通保險在參賽過程中的協助。蘇芷君指：「富通保險一直積極鼓勵同事參加不同競賽或獎項，以提升整體團隊質素，這亦漸漸成為富通保險的文化。」她亦補充，為了令同事能夠有充份的準備，富通保險就比賽進行簡介會及專題工作坊，由初賽至決賽的培訓長達3個月，包括就提交計劃書給予意見、就決賽進行一對一諮詢、報告演練等，針對大獎的每一個環節提供專屬培訓。

「富通金融人才發展中心的導師會因應不同同事的進度而提供針對性的意見，在準備決賽環節，就演講的時間管理、身體語言、聲綫和眼神等方面進行訓練，對我自己日後工作也有幫助。」張萬紅分享。

吳惠琼則在培訓中了解到簡報（PowerPoint）製作的技巧，以及好的簡報對報告演講的重要性，導師更加就比賽當日的注意和準備事項、服裝配搭等進行提點，照顧參賽過程的每一個階段，令參賽同事可以很放心。一眾得獎者對公司所提供的支援表示感謝：「獲獎離不開富通金融人才發展中心的支援和培訓，感謝培訓導師和同事的無私付出。」

展望未來，蘇芷君表示富通會繼續鼓勵更多理財顧問參與同類型比賽，同時在招募和培訓上會投放更多資源：「保險是『以人為本』的行業，富通保險會不斷吸納人才，並藉明日之星學院、富通圓桌學院和金融企業家學院為同事提供完善的培訓體系，吸引人才加入富通保險，助他們踏上光明的財策專業路。」

（資料由客戶提供）

